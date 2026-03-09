Казахстанка нашла дома монету Нацбанка 11-летней давности, которая подорожала в 750 раз

Порой кажется, что старые подарки просто занимают место на полке. Но в случае Лилии из Актобе обычная сувенирная монета превратилась в настоящее финансовое открытие. Что начиналось как памятный подарок на 8 Марта, сегодня оценивается в сотни раз дороже номинала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Лилия хранит свою серебряную монету уже 11 лет. Она получила её от мужа в 2015 году и долгое время не придавала ей особого значения.
"Мне её подарил муж на 8 Марта. Она просто лежала без дела, и только недавно я решила узнать, сколько она может стоить", — рассказывает женщина.
Для Лилии открытие стоимости стало не столько вопросом прибыли, сколько любопытством:
"Финансово это могло бы помочь, но с продажей не спешу. Просто интересно узнать реальную цену и возможную сумму продажи", — отмечает она.
Стоит добавить, что Лилия даже не знала номинальной стоимости монеты при получении — это был подарок, а не покупка.
Чтобы понять, насколько редка находка, журналисты Tengri Life обратились в пресс-службу Национального Банка Казахстана. Там объяснили, что подобные монеты давно не продаются через официальные каналы:
Выпуск коллекционных монет осуществляется в ограниченных тиражах.
Монеты серии "Монета-подарок" реализованы через кассы и интернет-магазин Нацбанка и больше официально не доступны.
Сейчас их можно приобрести только на вторичном рынке среди коллекционеров.
"Такие монеты давно распроданы и встречаются преимущественно на нумизматическом рынке", — подчеркнули в Нацбанке.
Речь идёт о серебряной коллекционной монете номиналом 100 тенге из серии "Монета-подарок", выпущенной в 2015 году. Особенности:
Форма и дизайн: квадратная монета с рельефным изображением стилизованного цветка, герба Казахстана и орнаментальной розетки.
Реверс: витражный букет с цифрой "8", надпись "Наурыз" и товарный знак монетного двора.
Материал: серебро 925 пробы, вес — 31,1 грамм, качество чеканки — proof.
Тираж: всего 4000 экземпляров.
При этом монета официально считается платёжным средством:
"Памятная монета номиналом 100 тенге обязательна к приёму по всей территории Казахстана во всех видах платежей, а также для зачисления на банковские счета и перевода", — отметили в Нацбанке.
То есть теоретически её можно использовать как обычные деньги, хотя ценность для коллекционеров гораздо выше.
Анализ рынка показал, что цены на 100-тенговую монету "8 Марта" колеблются от 35 000 до 75 000 тенге — в среднем в 750 раз выше номинала.
На стоимость влияют:
Состояние монеты (царапины, потертости).
Наличие оригинальной упаковки и сертификата подлинности.
Полный комплект документов повышает цену.
Таким образом, подарок мужа, который когда-то просто лежал в шкатулке, сегодня превратился в настоящее нумизматическое сокровище.
