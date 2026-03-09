Казахстанка нашла дома монету Нацбанка 11-летней давности, которая подорожала в 750 раз

Порой кажется, что старые подарки просто занимают место на полке. Но в случае Лилии из Актобе обычная сувенирная монета превратилась в настоящее финансовое открытие. Что начиналось как памятный подарок на 8 Марта, сегодня оценивается в сотни раз дороже номинала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото предоставлено Tengri Life героем материала

История одиннадцатилетнего дара

Лилия хранит свою серебряную монету уже 11 лет. Она получила её от мужа в 2015 году и долгое время не придавала ей особого значения.

"Мне её подарил муж на 8 Марта. Она просто лежала без дела, и только недавно я решила узнать, сколько она может стоить", — рассказывает женщина.

Для Лилии открытие стоимости стало не столько вопросом прибыли, сколько любопытством:

"Финансово это могло бы помочь, но с продажей не спешу. Просто интересно узнать реальную цену и возможную сумму продажи", — отмечает она.

Стоит добавить, что Лилия даже не знала номинальной стоимости монеты при получении — это был подарок, а не покупка.

Что говорит Национальный Банк

Чтобы понять, насколько редка находка, журналисты Tengri Life обратились в пресс-службу Национального Банка Казахстана. Там объяснили, что подобные монеты давно не продаются через официальные каналы:

Выпуск коллекционных монет осуществляется в ограниченных тиражах.

Монеты серии "Монета-подарок" реализованы через кассы и интернет-магазин Нацбанка и больше официально не доступны.

Сейчас их можно приобрести только на вторичном рынке среди коллекционеров.

"Такие монеты давно распроданы и встречаются преимущественно на нумизматическом рынке", — подчеркнули в Нацбанке.

Чем уникальна монета "8 Марта"

Речь идёт о серебряной коллекционной монете номиналом 100 тенге из серии "Монета-подарок", выпущенной в 2015 году. Особенности:

Форма и дизайн: квадратная монета с рельефным изображением стилизованного цветка, герба Казахстана и орнаментальной розетки.

Реверс: витражный букет с цифрой "8", надпись "Наурыз" и товарный знак монетного двора.

Материал: серебро 925 пробы, вес — 31,1 грамм, качество чеканки — proof.

Тираж: всего 4000 экземпляров.

При этом монета официально считается платёжным средством:

"Памятная монета номиналом 100 тенге обязательна к приёму по всей территории Казахстана во всех видах платежей, а также для зачисления на банковские счета и перевода", — отметили в Нацбанке.

То есть теоретически её можно использовать как обычные деньги, хотя ценность для коллекционеров гораздо выше.

Сколько реально стоит "сокровище"

Анализ рынка показал, что цены на 100-тенговую монету "8 Марта" колеблются от 35 000 до 75 000 тенге — в среднем в 750 раз выше номинала.

На стоимость влияют:

Состояние монеты (царапины, потертости).

Наличие оригинальной упаковки и сертификата подлинности.

Полный комплект документов повышает цену.

Таким образом, подарок мужа, который когда-то просто лежал в шкатулке, сегодня превратился в настоящее нумизматическое сокровище.