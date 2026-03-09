«Кислотные облака из Ирана»: стоит ли Казахстану ждать необычных осадков - комментарий «Казгидромета»

В интернете и некоторых средствах массовой информации распространилась информация о якобы образовавшихся над территорией Ирана так называемых «кислотных облаках», которые, по утверждениям авторов публикаций, могли бы переместиться в сторону стран Центральной Азии. Сообщалось, что эти атмосферные образования якобы способны вызвать кислотные осадки в соседних государствах, включая Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Foto: livejournal

Волна тревожных сообщений в соцсетях

Подобные сообщения быстро разошлись в социальных сетях и мессенджерах, вызывая обеспокоенность среди пользователей. Некоторые публикации сопровождались видеороликами и скриншотами, которые подавались как доказательство существования опасного атмосферного явления.

Однако специалисты заявили, что распространяемая информация не имеет научного подтверждения.

Что показали данные наблюдений

В связи с появлением подобных сообщений ситуацию прокомментировали специалисты национальной гидрометеорологической службы Казахстана — «Казгидромет». По их данным, утверждения о движении «кислотных облаков» из Ирана в сторону Центральной Азии не соответствуют действительности.

Метеорологи отмечают, что существующие системы наблюдения за состоянием атмосферы не фиксируют признаков переноса подобных загрязнений в направлении Казахстана или соседних государств региона.

По информации специалистов, мониторинг атмосферных процессов проводится постоянно и включает анализ движения воздушных масс, химического состава атмосферы и возможных источников загрязнения. На основании этих данных можно своевременно выявлять потенциальные угрозы для экологии и здоровья населения. В данном случае никаких аномалий или опасных концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было.

Как на самом деле образуются кислотные осадки

Эксперты также пояснили, что само понятие «кислотные облака» часто используется некорректно. В научной терминологии речь идет о кислотных осадках — дожде, снеге или тумане, содержащих повышенное количество кислотных соединений.

Кислотные осадки формируются в результате попадания в атмосферу оксидов серы и азота. Основными источниками таких веществ являются:

промышленные предприятия,

энергетические объекты, работающие на ископаемом топливе,

транспорт.

После выброса в атмосферу эти соединения вступают в химические реакции с влагой и другими компонентами воздуха, образуя кислоты. Затем они могут выпадать на землю вместе с осадками.

При этом специалисты подчеркивают важную особенность: кислотные осадки обычно формируются сравнительно близко к источникам загрязнения. Если воздушные массы переносятся на большие расстояния, концентрация вредных веществ существенно снижается благодаря естественным атмосферным процессам — разбавлению, химическим реакциям и осаждению частиц.

Почему «облака» не могут дойти до Центральной Азии

Метеорологи поясняют, что перенос загрязняющих веществ на значительные расстояния теоретически возможен, однако их концентрация при этом резко уменьшается. Именно поэтому даже в случае выбросов в крупных промышленных регионах влияние на удаленные территории обычно минимально.

По данным наблюдений «Казгидромета», в настоящее время не зафиксировано ни атмосферных процессов, ни химических показателей, которые могли бы свидетельствовать о движении загрязнений из Ирана в сторону Казахстана и других стран Центральной Азии.

Это означает, что угрозы кислотных осадков, связанных с подобным переносом воздушных масс, в регионе на данный момент нет.

Призыв не распространять непроверенную информацию

Ситуацию также прокомментировал Центр по борьбе с дезинформацией, который и зафиксировал распространение сообщений о «кислотных облаках». В ведомстве напомнили, что подобные публикации часто появляются в интернете без подтверждения со стороны научных и официальных структур.

Специалисты рекомендуют гражданам ориентироваться исключительно на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб. В Казахстане такую информацию публикуют профильные структуры Министерства экологии и природных ресурсов и национальная гидрометеорологическая служба.

Эксперты подчеркивают, что распространение непроверенных сообщений может создавать необоснованную тревогу среди населения и вводить людей в заблуждение.

Что важно знать жителям Казахстана

По последним данным наблюдений, экологическая и атмосферная обстановка в регионе остается стабильной. Никаких признаков опасных атмосферных явлений, связанных с так называемыми «кислотными облаками», специалисты не обнаружили.

В «Казгидромете» заверили, что мониторинг состояния атмосферы ведется в постоянном режиме, а все значимые изменения оперативно доводятся до сведения населения через официальные источники.

Таким образом, информация о якобы движущихся из Ирана «кислотных облаках» оказалась очередным примером дезинформации, не подтвержденной ни научными данными, ни результатами метеорологических наблюдений.