«Кислотные облака из Ирана»: стоит ли Казахстану ждать необычных осадков - комментарий «Казгидромета»

В интернете и некоторых средствах массовой информации распространилась информация о якобы образовавшихся над территорией Ирана так называемых «кислотных облаках», которые, по утверждениям авторов публикаций, могли бы переместиться в сторону стран Центральной Азии. Сообщалось, что эти атмосферные образования якобы способны вызвать кислотные осадки в соседних государствах, включая Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Подобные сообщения быстро разошлись в социальных сетях и мессенджерах, вызывая обеспокоенность среди пользователей. Некоторые публикации сопровождались видеороликами и скриншотами, которые подавались как доказательство существования опасного атмосферного явления.
Однако специалисты заявили, что распространяемая информация не имеет научного подтверждения.
В связи с появлением подобных сообщений ситуацию прокомментировали специалисты национальной гидрометеорологической службы Казахстана — «Казгидромет». По их данным, утверждения о движении «кислотных облаков» из Ирана в сторону Центральной Азии не соответствуют действительности.
Метеорологи отмечают, что существующие системы наблюдения за состоянием атмосферы не фиксируют признаков переноса подобных загрязнений в направлении Казахстана или соседних государств региона.
По информации специалистов, мониторинг атмосферных процессов проводится постоянно и включает анализ движения воздушных масс, химического состава атмосферы и возможных источников загрязнения. На основании этих данных можно своевременно выявлять потенциальные угрозы для экологии и здоровья населения. В данном случае никаких аномалий или опасных концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было.
Эксперты также пояснили, что само понятие «кислотные облака» часто используется некорректно. В научной терминологии речь идет о кислотных осадках — дожде, снеге или тумане, содержащих повышенное количество кислотных соединений.
Кислотные осадки формируются в результате попадания в атмосферу оксидов серы и азота. Основными источниками таких веществ являются:
промышленные предприятия,
энергетические объекты, работающие на ископаемом топливе,
транспорт.
После выброса в атмосферу эти соединения вступают в химические реакции с влагой и другими компонентами воздуха, образуя кислоты. Затем они могут выпадать на землю вместе с осадками.
При этом специалисты подчеркивают важную особенность: кислотные осадки обычно формируются сравнительно близко к источникам загрязнения. Если воздушные массы переносятся на большие расстояния, концентрация вредных веществ существенно снижается благодаря естественным атмосферным процессам — разбавлению, химическим реакциям и осаждению частиц.
Метеорологи поясняют, что перенос загрязняющих веществ на значительные расстояния теоретически возможен, однако их концентрация при этом резко уменьшается. Именно поэтому даже в случае выбросов в крупных промышленных регионах влияние на удаленные территории обычно минимально.
По данным наблюдений «Казгидромета», в настоящее время не зафиксировано ни атмосферных процессов, ни химических показателей, которые могли бы свидетельствовать о движении загрязнений из Ирана в сторону Казахстана и других стран Центральной Азии.
Это означает, что угрозы кислотных осадков, связанных с подобным переносом воздушных масс, в регионе на данный момент нет.
Ситуацию также прокомментировал Центр по борьбе с дезинформацией, который и зафиксировал распространение сообщений о «кислотных облаках». В ведомстве напомнили, что подобные публикации часто появляются в интернете без подтверждения со стороны научных и официальных структур.
Специалисты рекомендуют гражданам ориентироваться исключительно на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб. В Казахстане такую информацию публикуют профильные структуры Министерства экологии и природных ресурсов и национальная гидрометеорологическая служба.
Эксперты подчеркивают, что распространение непроверенных сообщений может создавать необоснованную тревогу среди населения и вводить людей в заблуждение.
По последним данным наблюдений, экологическая и атмосферная обстановка в регионе остается стабильной. Никаких признаков опасных атмосферных явлений, связанных с так называемыми «кислотными облаками», специалисты не обнаружили.
В «Казгидромете» заверили, что мониторинг состояния атмосферы ведется в постоянном режиме, а все значимые изменения оперативно доводятся до сведения населения через официальные источники.
Таким образом, информация о якобы движущихся из Ирана «кислотных облаках» оказалась очередным примером дезинформации, не подтвержденной ни научными данными, ни результатами метеорологических наблюдений.
