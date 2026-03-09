18+
09.03.2026, 18:29

Двое подозреваемых в двойном убийстве доставлены в Атырау

Новости Казахстана 0 779

В Атырау 9 марта были доставлены Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева — подозреваемые в двойном убийстве супружеской пары в селе Жангелдин. Их задержание ранее произошло на острове Ломбок в Индонезии, где они скрывались более двух месяцев, находясь под международным розыском, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: "Ак Жайык"
Фото: "Ак Жайык"

Международная операция: от Куала-Лумпура до Ломбока

Согласно данным индонезийских правоохранительных органов, Сарсемалиев и Мукангалиева прибыли в страну через Бали, прилетев из Куала-Лумпура 14 декабря 2025 года. Затем они переехали на Ломбок, где скрывались до задержания 24 февраля 2026 года. Операцию по их задержанию провела совместная группа: Национальное центральное бюро Интерпола Индонезии, полиция Северного Ломбока и иммиграционная служба.

Подозреваемые находились в международном розыске и были включены в список «красного уведомления» Интерпола — высшую степень тревоги для лиц, представляющих особую опасность, что подчеркивает серьезность преступления, в котором их обвиняют.

Жестокость и тщательно спланированный преступный умысел

Следственные органы Казахстана утверждают, что Сарсемалиев и Мукангалиева причастны к убийству супружеской пары в Жангелдине Атырауской области. По версии следствия, жертвам были нанесены удары холодным оружием, после чего тела были скрыты, а имущество и деньги — похищены.

Правоохранительные органы квалифицируют преступление как особо тяжкое и отмечают, что оно было заранее спланировано и совершено из корыстных побуждений. Эти детали подчеркивают уровень подготовки подозреваемых и их намерений.

Путь к возвращению на родину

После задержания в Индонезии Сарсемалиев и Мукангалиева были экстрадированы в Казахстан рейсом из Алматы. Их прибытие в Атырау открывает новую фазу расследования: теперь подозреваемые будут допрошены следственными органами на территории страны, а материалы международного сотрудничества с индонезийскими правоохранителями станут ключевыми доказательствами в деле.

Эксперты отмечают, что успешная совместная операция Интерпола и полиции Индонезии показывает, насколько активно международные правоохранительные структуры сотрудничают при расследовании тяжких преступлений с трансграничными последствиями.

3
1
0
