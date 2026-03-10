18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 19:52

Казахстанский беркутчи завоевал серебро чемпионата мира

Новости Казахстана 0 493

Искусство охоты с ловчими птицами вновь вывело Казахстан на международную арену. Ерзат Байкадамов, мастер беркутчи из Урджарского района Абайской области, завоевал серебряную медаль на втором в истории чемпионате мира по соколиной охоте, который прошел в столице Монголии — Улан-Баторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба акима Абайской области
© Photo : Пресс-служба акима Абайской области

Возрождение древней традиции

Чемпионат мира по охоте с ловчими птицами проводится всего второй раз. Его истоки уходят в Урджарский район, где в 2022 году состоялись первые официальные состязания. Этот район давно славится своей традицией работы с беркутами, передающейся из поколения в поколение. Ерзат Байкадамов не только воспитан в этой уникальной культуре, но и стал одним из ярких представителей нового поколения казахстанских мастеров, способных достойно представлять страну на международной сцене.

Международное признание

В Улан-Баторе за медали боролись более 30 участников из десяти стран, среди которых были представители Монголии, Казахстана, России, Киргизии и других государств с богатой традицией охоты с ловчими птицами. Казахский спортсмен сумел проявить мастерство и выдержку, которые позволяют конкурировать на равных с мастерами древнего монгольского искусства беркутчи.

Серебро на мировой арене

Итоги соревнований подтвердили высокий уровень казахстанской школы соколиной охоты. Первое место досталось Серик Жeнисбеку из Монголии, второе — Ерзату Байкадамову из Казахстана, третье — монгольскому беркутчи Буркитхану Хайзыму. На международной арене честь сборной Казахстана защищали трое спортсменов, каждый из которых внес вклад в укрепление репутации страны в этом уникальном виде спорта.

Значение успеха для Казахстана

Для Казахстана успех Ерзата Байкадамова — это не просто медаль. Это свидетельство того, что национальные традиции не только сохраняются, но и развиваются, находя признание на мировом уровне. Урджарский район, ставший родиной чемпионата, вновь подтвердил статус центра казахской беркутной школы, а мастерство его уроженца стало ярким примером гармонии человека и природы, навыков и наследия.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь