Казахстанский беркутчи завоевал серебро чемпионата мира

Искусство охоты с ловчими птицами вновь вывело Казахстан на международную арену. Ерзат Байкадамов, мастер беркутчи из Урджарского района Абайской области, завоевал серебряную медаль на втором в истории чемпионате мира по соколиной охоте, который прошел в столице Монголии — Улан-Баторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба акима Абайской области

Возрождение древней традиции

Чемпионат мира по охоте с ловчими птицами проводится всего второй раз. Его истоки уходят в Урджарский район, где в 2022 году состоялись первые официальные состязания. Этот район давно славится своей традицией работы с беркутами, передающейся из поколения в поколение. Ерзат Байкадамов не только воспитан в этой уникальной культуре, но и стал одним из ярких представителей нового поколения казахстанских мастеров, способных достойно представлять страну на международной сцене.

Международное признание

В Улан-Баторе за медали боролись более 30 участников из десяти стран, среди которых были представители Монголии, Казахстана, России, Киргизии и других государств с богатой традицией охоты с ловчими птицами. Казахский спортсмен сумел проявить мастерство и выдержку, которые позволяют конкурировать на равных с мастерами древнего монгольского искусства беркутчи.

Серебро на мировой арене

Итоги соревнований подтвердили высокий уровень казахстанской школы соколиной охоты. Первое место досталось Серик Жeнисбеку из Монголии, второе — Ерзату Байкадамову из Казахстана, третье — монгольскому беркутчи Буркитхану Хайзыму. На международной арене честь сборной Казахстана защищали трое спортсменов, каждый из которых внес вклад в укрепление репутации страны в этом уникальном виде спорта.

Значение успеха для Казахстана

Для Казахстана успех Ерзата Байкадамова — это не просто медаль. Это свидетельство того, что национальные традиции не только сохраняются, но и развиваются, находя признание на мировом уровне. Урджарский район, ставший родиной чемпионата, вновь подтвердил статус центра казахской беркутной школы, а мастерство его уроженца стало ярким примером гармонии человека и природы, навыков и наследия.