Казахстан меняет правила смены мобильных операторов: что важно знать абонентам

Министерство цифрового развития и ассоциации операторов обсуждают поправки в правила переноса абонентских номеров (MNP). Главное новшество — введение временного барьера: сменить оператора можно будет не ранее, чем через 60 дней после активации SIM-карты, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему 60 дней?

Главная цель нововведения — борьба с так называемыми «быстрыми миграциями». Сейчас операторы фиксируют рост заявок на перенос номеров, которые были подключены меньше суток и фактически не использовались. Такие переходы искажают статистику и создают нагрузку на сеть.

Новое правило предполагает, что абонент должен владеть номером минимум 60 дней, прежде чем его можно будет перенести к другому оператору. Разработчики уверены, что это поможет стабилизировать рынок и сделать данные о переходах более достоверными.

Быстрее и удобнее для «созревших» абонентов

Несмотря на ограничения, сам процесс переноса номера обещают ускорить. По словам президента Казахстанской ассоциации операторов связи Олега Емельянова, время проверки заявок для физических лиц хотят сократить почти в четыре раза:

Сейчас: проверка занимает до 35 минут;

Будет: около 10 минут.

Сокращение времени проверки означает, что период, когда связь недоступна во время перехода, станет минимальным. То есть «созревший» абонент сможет быстрее и удобнее сменить оператора.

Что изменится для пользователей

Если изменения будут приняты, новые правила будут выглядеть так:

Номер должен быть активен у абонента не менее 60 дней;

Проверка заявки на смену оператора сократится с 35 до 10 минут;

Время недоступности связи при переходе будет минимальным.

Что дальше?

Проект поправок находится на стадии обсуждения и пока не утвержден. После его принятия порядок перехода между мобильными операторами в Казахстане может измениться кардинально: одни пользователи будут ждать чуть дольше, другие — получать услугу быстрее и с меньшими неудобствами.