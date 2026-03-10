Казахстан меняет правила смены мобильных операторов: что важно знать абонентам

Министерство цифрового развития и ассоциации операторов обсуждают поправки в правила переноса абонентских номеров (MNP). Главное новшество — введение временного барьера: сменить оператора можно будет не ранее, чем через 60 дней после активации SIM-карты, сообщает Lada.kz.
Главная цель нововведения — борьба с так называемыми «быстрыми миграциями». Сейчас операторы фиксируют рост заявок на перенос номеров, которые были подключены меньше суток и фактически не использовались. Такие переходы искажают статистику и создают нагрузку на сеть.
Новое правило предполагает, что абонент должен владеть номером минимум 60 дней, прежде чем его можно будет перенести к другому оператору. Разработчики уверены, что это поможет стабилизировать рынок и сделать данные о переходах более достоверными.
Несмотря на ограничения, сам процесс переноса номера обещают ускорить. По словам президента Казахстанской ассоциации операторов связи Олега Емельянова, время проверки заявок для физических лиц хотят сократить почти в четыре раза:
Сейчас: проверка занимает до 35 минут;
Будет: около 10 минут.
Сокращение времени проверки означает, что период, когда связь недоступна во время перехода, станет минимальным. То есть «созревший» абонент сможет быстрее и удобнее сменить оператора.
Если изменения будут приняты, новые правила будут выглядеть так:
Номер должен быть активен у абонента не менее 60 дней;
Проверка заявки на смену оператора сократится с 35 до 10 минут;
Время недоступности связи при переходе будет минимальным.
Проект поправок находится на стадии обсуждения и пока не утвержден. После его принятия порядок перехода между мобильными операторами в Казахстане может измениться кардинально: одни пользователи будут ждать чуть дольше, другие — получать услугу быстрее и с меньшими неудобствами.
