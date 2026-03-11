18+
11.03.2026, 13:04

Казахстанского боксера лишили титула чемпиона мира из-за мельдония

Новости Казахстана 0 667

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение объявить вакантным титул чемпиона мира в среднем весе, которым владел казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, сообщает Lada.kz. 

Фото: Top Rank
Причиной стало несоблюдение сроков защиты пояса, обусловленных правилами организации. Информация о решении была подтверждена президентом Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжаном Ерденбековым через его аккаунт в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

Жесткие правила IBF и последствия для Алимханулы

По регламенту IBF, каждый чемпион в любой весовой категории обязан защищать свой пояс каждые девять месяцев. В случае Алимханулы, срок истекал 4 июля 2026 года. В связи с этим, и учитывая невозможность спортсмена выйти на ринг в установленный срок, совет директоров федерации 5 марта 2026 года принял решение объявить титул вакантным.

"Сегодня пришло решение от IBF", — написал Ерденбеков. Он подчеркнул, что федерация действует строго по установленным правилам, которые не допускают отступлений. Отстранение Алимханулы продлится до 2 декабря 2026 года, и спортсмен сможет вернуться к боям только после завершения периода дисквалификации.

План команды и апелляция

Президент казахстанской федерации отметил, что произошедшее стало серьёзным уроком для всей команды Алимханулы, однако выразил уверенность в скором возвращении боксера на профессиональный ринг. "Все четыре мировых пояса — это цель, которую Жанибек всё ещё намерен завоевать в ближайшее время", — заявил Ерденбеков. Также он сообщил, что команда спортсмена подаст апелляцию на решение IBF, надеясь на пересмотр ситуации.

Ситуация с мельдонием

Примечательно, что ранее в допинг-пробе Алимханулы был обнаружен мельдоний. В результате Всемирное антидопинговое агентство (WADA) через WBO отстранило боксера на один год, начиная с 2 декабря 2025 года. Этот случай привел к отмене поединка с кубинцем Эрисланди Ларой 7 декабря прошлого года.

Несмотря на это, титул WBO в среднем весе за Алимханулы сохранился. После окончания срока дисквалификации спортсмен будет обязан провести поединок с временным чемпионом для защиты пояса. Рахимжан Ерденбеков ранее объяснял, что мельдоний попал в организм Алимханулы случайно — он принимал препарат по назначению обычного врача, не знакомого с антидопинговыми протоколами.

Рекорд и перспективы

На момент отстранения 32-летний казахстанский боксер имел в активе 17 побед, из которых 12 были добыты нокаутом, и ни одного поражения. Сохранившиеся титулы и опыт позволяют Алимханулы рассчитывать на возвращение в элиту мирового бокса после завершения дисквалификации.

Сейчас внимание спортивной общественности приковано к тому, как завершится апелляция и когда чемпион сможет вновь выйти на ринг, чтобы вернуть себе титулы и продолжить карьеру, которая до последнего времени шла безупречно.

