Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
11.03.2026, 13:42

С 19 марта казахстанцы начнут получать дополнительные выплаты от банков: подробности

Новости Казахстана 0 3 241

С 19 марта в Казахстане вступают в силу долгожданные изменения, которые позволят гражданам получать доход за деньги, хранящиеся на текущих банковских счетах. После семи лет запрета банки вновь смогут начислять вознаграждение, и хотя ставка невысока — не более 1% годовых, сама новость уже меняет привычное представление о деньгах на счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Фотобанк Лори
© Фотобанк Лори

Что изменилось в законах

С 19 марта начинает действовать обновлённый закон «О банках и банковской деятельности» вместе с поправками к Гражданскому кодексу. Главная новость для вкладчиков: отменяется многолетний запрет на начисление процентов за средства, размещённые на текущих счетах.

Теперь банки смогут начислять вознаграждение на остаток денежных средств на счёте, но не более 1% годовых. Это значит, что каждый держатель счета сможет получать доход даже без открытия депозита — достаточно просто держать деньги на счёте.

Как будет работать начисление

Процент начисляется на фактическую сумму, находящуюся на счёте. Банки ежедневно или ежемесячно рассчитывают вознаграждение, суммируя начисления.

Например, если на счёте лежит 100 000 тенге, при ставке 1% годовых за год клиент получит около 1 000 тенге. Если средства со счёта периодически снимаются или поступают, проценты пересчитываются, учитывая только фактический остаток на счёте.

Таким образом, даже небольшие суммы могут приносить доход, а регулярные платежи и переводы не будут обнулять начисление процентов полностью.

История запрета и его отмена

Ранее начисление вознаграждения на текущие счета в Казахстане разрешалось с 1999 года. Однако с 1 января 2019 года статья 751 Гражданского кодекса была дополнена нормой, запрещающей выплату процентов за пользование деньгами на текущих счетах.

Причина запрета заключалась в том, что текущие счета предназначались для повседневных операций: переводов, оплаты покупок и расчётов. Для накоплений банки советовали открывать депозиты, где ставка значительно выше и средства замораживались на фиксированный срок.

Теперь этот запрет отменён, и деньги на обычных счетах смогут приносить хоть небольшой, но стабильный доход.

Почему это важно для казахстанцев

Для большинства граждан нововведение будет символическим шагом к более гибкой банковской системе. Даже небольшой процент позволяет ощутимо повысить доходность сбережений, особенно если средства на счетах находятся долго.

Эксперты отмечают, что это может стимулировать граждан держать деньги в банках, а не «под подушкой», и постепенно вернуть доверие к финансовым учреждениям.

Для банков же это новый инструмент удержания клиентов и конкурентное преимущество — возможность предложить вознаграждение даже на обычных счетах делает их более привлекательными.

6
3
8
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ареке
Ареке
1000 тг в год ))))
11.03.2026, 09:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

