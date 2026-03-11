18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.03.2026, 14:52

Налог на транспорт в Казахстане: кому грозят непредвиденные платежи

Автовладельцы в Казахстане привыкли платить налог на транспорт ежегодно, но многие задаются вопросом: существует ли срок давности для уплаты, и что будет, если платежи откладывать на годы? Разбираемся на примере реальных случаев и официальных разъяснений Комитета государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: finuslugi.ru
Фото: finuslugi.ru

Налог на транспорт и крайние сроки уплаты

Налог на транспорт за 2025 год казахстанцы должны уплатить до 1 апреля 2026 года включительно. В большинстве случаев никаких проблем с своевременной уплатой не возникает, но иногда автовладельцы «забывают» о своих обязательствах, и долг постепенно накапливается. Обычно налоговики напоминают о задолженности ежегодно, но бывают исключения — например, уведомления могут не приходить из-за технических сбоев в базах данных или ошибок в адресах.

Срок исковой давности: теория и практика

Согласно статье 65 Налогового кодекса РК, срок исковой давности по налогам составляет 3 года. Он применяется только для исчисления и корректировки вновь установленных налоговых обязательств. Это значит, что если налоговая задолженность по автомобилю накопилась за 10 лет, но уведомления налоговых органов ранее не приходили, взыскать долг смогут лишь за последние 36 месяцев.

Однако на практике чаще встречаются ситуации, когда автовладелец получает уведомления, налоговые приказы, но игнорирует их. В этом случае сроки давности не применяются, и платить придется за весь период, в течение которого образовалась задолженность.

Пример из жизни: налог спустя 30 лет

Редакция получила вопрос от читателя, который продал Ford Granada в 1996 году, но в 2026 году ему пришло уведомление о задолженности в размере 107 000 тенге и пене в 118 000 тенге. Как это могло произойти?

В КГД пояснили, что задолженность начала накапливаться с 2013 года. Покупатель автомобиля не переоформил техпаспорт на себя и, по всей видимости, сначала платил налог, но затем перестал это делать. Автомобиль при этом числился за прежним владельцем в базе данных. С 2013 года владельцу было отправлено 13 уведомлений и шесть налоговых приказов, но читатель, вероятно, считал, что продал машину, и налоги больше его не касаются.

Результат оказался неприятным: долг составил более 200 тысяч тенге, и срок давности в этом случае не действует, поскольку уведомления ранее были отправлены.

Итог: долгов по налогу лучше не копить

История показывает, что откладывать уплату транспортного налога опасно. Даже если автомобиль давно продан или уже не используется, важно следить за оформлением документов и налоговыми уведомлениями. В противном случае старые долги могут вырасти до значительных сумм, и избежать их взыскания не удастся.

