Казахстанцы могут отправлять мобильные переводы до 1 млн тенге между банками бесплатно

Система мгновенных платежей в Казахстане набирает обороты, предлагая гражданам возможность совершать мобильные переводы между банками практически без затрат. Новая инициатива облегчает финансовые операции, делая их быстрыми, прозрачными и доступными каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Система мгновенных платежей позволяет отправлять деньги по номеру телефона между счетами различных банков. Лимит на одну транзакцию составляет 500 тысяч тенге, при этом за день можно перевести до 1 миллиона тенге, а за месяц — до 5 миллионов тенге. Для пользователей это значит, что крупные платежи теперь можно совершать в несколько касаний экрана, без необходимости посещать отделения банков или использовать сложные реквизиты.
Проверка на практике показала, что переводы между банками BCC и Freedom Bank проходят мгновенно, а комиссия за транзакцию полностью отсутствует. Процесс максимально прост: в мобильном приложении банка необходимо выбрать раздел «По номеру телефона (в банки РК и внутри банка)», указать получателя и сумму перевода. Минимальная сумма операции составляет всего сто тенге, что делает сервис доступным как для крупных, так и для мелких платежей.
Существенным преимуществом новой системы являются четко установленные лимиты, которые защищают клиентов и делают сервис удобным для повседневного использования. За один перевод можно отправить до 500 тысяч тенге, что позволяет при двух транзакциях в день полностью использовать дневной лимит в 1 миллион тенге. За месяц общая сумма переводов может достигать 5 миллионов тенге, что открывает широкие возможности для предпринимателей, фрилансеров и обычных граждан, которые активно пользуются онлайн-платежами.
Большинство банков предлагают переводы без комиссии, либо с символической оплатой — 0,5 или 10 тенге. Лишь отдельные кредитные организации устанавливают небольшие сборы: один банк взимает до 250 тенге или 0,5% от суммы перевода, другой — не более 200 тенге. Для пользователей это практически незаметная плата, учитывая скорость и удобство проведения операций.
На сегодняшний день систему мгновенных платежей поддерживают 12 банков: HomeCredit Bank, Forte Bank, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Freedom Bank, РБК, Altyn Bank, Nurbank, Halyk Bank, Alatau City Bank и KMF Банк. Такой охват позволяет клиентам различных финансовых организаций легко переводить средства друг другу без ограничений, делая платежи простыми и доступными для большинства жителей страны.
Эксперты отмечают, что внедрение мгновенных платежей без комиссии способно существенно повысить мобильность капитала и упростить повседневные финансовые операции. Для бизнеса это возможность ускорить расчет с контрагентами, а для частных лиц — удобный инструмент для денежных переводов в режиме реального времени. С ростом популярности системы можно ожидать, что к ней подключатся новые банки, а функционал будет расширяться, включая переводы за границу и интеграцию с другими финансовыми сервисами.
Комментарии0 комментарий(ев)