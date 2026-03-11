Казахстанцы могут отправлять мобильные переводы до 1 млн тенге между банками бесплатно

Система мгновенных платежей в Казахстане набирает обороты, предлагая гражданам возможность совершать мобильные переводы между банками практически без затрат. Новая инициатива облегчает финансовые операции, делая их быстрыми, прозрачными и доступными каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Простота и скорость переводов

Система мгновенных платежей позволяет отправлять деньги по номеру телефона между счетами различных банков. Лимит на одну транзакцию составляет 500 тысяч тенге, при этом за день можно перевести до 1 миллиона тенге, а за месяц — до 5 миллионов тенге. Для пользователей это значит, что крупные платежи теперь можно совершать в несколько касаний экрана, без необходимости посещать отделения банков или использовать сложные реквизиты.

Проверка на практике показала, что переводы между банками BCC и Freedom Bank проходят мгновенно, а комиссия за транзакцию полностью отсутствует. Процесс максимально прост: в мобильном приложении банка необходимо выбрать раздел «По номеру телефона (в банки РК и внутри банка)», указать получателя и сумму перевода. Минимальная сумма операции составляет всего сто тенге, что делает сервис доступным как для крупных, так и для мелких платежей.

Финансовые лимиты и преимущества

Существенным преимуществом новой системы являются четко установленные лимиты, которые защищают клиентов и делают сервис удобным для повседневного использования. За один перевод можно отправить до 500 тысяч тенге, что позволяет при двух транзакциях в день полностью использовать дневной лимит в 1 миллион тенге. За месяц общая сумма переводов может достигать 5 миллионов тенге, что открывает широкие возможности для предпринимателей, фрилансеров и обычных граждан, которые активно пользуются онлайн-платежами.

Комиссии практически отсутствуют

Большинство банков предлагают переводы без комиссии, либо с символической оплатой — 0,5 или 10 тенге. Лишь отдельные кредитные организации устанавливают небольшие сборы: один банк взимает до 250 тенге или 0,5% от суммы перевода, другой — не более 200 тенге. Для пользователей это практически незаметная плата, учитывая скорость и удобство проведения операций.

Кто уже подключен к системе

На сегодняшний день систему мгновенных платежей поддерживают 12 банков: HomeCredit Bank, Forte Bank, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Freedom Bank, РБК, Altyn Bank, Nurbank, Halyk Bank, Alatau City Bank и KMF Банк. Такой охват позволяет клиентам различных финансовых организаций легко переводить средства друг другу без ограничений, делая платежи простыми и доступными для большинства жителей страны.

Влияние на финансовый рынок

Эксперты отмечают, что внедрение мгновенных платежей без комиссии способно существенно повысить мобильность капитала и упростить повседневные финансовые операции. Для бизнеса это возможность ускорить расчет с контрагентами, а для частных лиц — удобный инструмент для денежных переводов в режиме реального времени. С ростом популярности системы можно ожидать, что к ней подключатся новые банки, а функционал будет расширяться, включая переводы за границу и интеграцию с другими финансовыми сервисами.