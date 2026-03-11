Казахстан запускает глобальную миссию русского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал инициатором создания Международной организации по русскому языку, объединившей Россию, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Первая Министерская конференция организации показала, что страны готовы совместно укреплять позиции русского языка в образовании, науке и культуре, делая его глобальным достоянием, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: eurasia.expert

Лавров выразил признательность Токаеву за инициативу

На конференции глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул значимость предложения Токаева, озвученного ещё в 2021 году на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, инициатива Казахстана стала ключевым шагом к объединению усилий стран региона в продвижении русского языка на международной арене.

«Хотел бы от имени Российской Федерации выразить искреннюю признательность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, который выступил с инициативой создания организации для продвижения русского языка», — заявил Лавров.

Путин отметил стратегическую важность сотрудничества

В своём обращении к участникам конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что организация стала результатом совместной работы стран региона и направлена на укрепление культурных и гуманитарных связей.

«Русский язык является нашим общим достоянием, а сотрудничество строится на принципах взаимного уважения и добрососедства», — отметил он.

Казахстан делает русский язык частью образовательной и научной среды

Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Гульзат Кабенова отметила, что русский язык широко используется в высшем образовании, научных публикациях и международных проектах страны. Она подчеркнула, что создание организации даст новый импульс для гуманитарного сотрудничества и объединения усилий государств в продвижении русского языка.

"Для Казахстана русский язык является органичной и неотъемлемой частью общественной, образовательной и научной среды. Он широко используется в системе высшего образования, научных исследованиях, академических публикациях и международных научных проектах", - сказала вице-министр.

Новый международный проект открывает перспективы для русского языка

Международная организация по русскому языку станет платформой для образовательных, научных и культурных инициатив, способной усилить позиции русского языка на глобальной арене и укрепить связи между государствами региона.