Казахстан запускает первый в истории экзотический аукцион

В Казахстане накопились значительные запасы рогов сайгака, которые в ближайшее время могут поступить на рынок. Речь идет о более чем 20 тоннах этого сырья, которое планируется реализовать через специальный аукцион. Вырученные средства власти намерены направить на поддержку природоохранных программ и усиление защиты редкого степного животного, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: RichLegg/Getty Images

О планах реализации рассказал министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса. По его словам, государство уже подготовило инфраструктуру для хранения и учета рогов, а также прорабатывает механизм их продажи совместно с профильными ведомствами.

Как и где хранятся рога сайги

На данный момент все накопленные рога сайгака находятся на хранении в Алматы. Для этого были построены специальные холодильные помещения, где поддерживаются строго определенные температурные и влажностные условия. Такие меры необходимы, чтобы сохранить качество сырья на протяжении длительного времени.

Министр подчеркнул, что каждый рог проходит обязательную процедуру маркировки. Для него присваивается уникальный идентификационный номер, что позволяет вести полный учет и отслеживать происхождение каждого экземпляра. Такая система создана для прозрачности и контроля оборота биологических ресурсов.

Аукцион может состояться уже в ближайшие месяцы

В настоящее время министерство экологии совместно с министерством торговли разрабатывает механизм продажи накопленного сырья. По словам Ерлана Нысанбаева, власти рассчитывают завершить эту работу в ближайшее время.

Ожидается, что примерно через два месяца государство сможет объявить аукцион, на котором потенциальные покупатели смогут приобрести рога сайги. Такой формат реализации позволит обеспечить конкурентную борьбу между участниками торгов и определить реальную рыночную стоимость товара.

Министр отметил, что окончательная цена будет зависеть исключительно от интереса со стороны покупателей и предложений, которые они сделают в ходе торгов.

На что направят вырученные средства

Полученные от продажи деньги планируется использовать для финансирования природоохранных мероприятий. В частности, средства направят на сохранение биоразнообразия, а также на усиление защиты популяции сайгаков.

Речь идет о закупке транспорта для инспекторов, улучшении материально-технической базы природоохранных хозяйств и усилении системы мониторинга степных территорий, где обитает сайга. Таким образом власти рассчитывают создать более эффективные условия для охраны этого уникального вида.

Стоимость пока остается неизвестной

Отвечая на вопрос о возможной цене рогов сайгака, глава министерства экологии отметил, что пока сложно прогнозировать итоговую стоимость. Она будет определяться исключительно рыночной ситуацией и интересом покупателей.

По словам Ерлана Нысанбаева, когда на рынке наблюдается дефицит определенного товара, его стоимость традиционно остается высокой. Однако при появлении значительных объемов предложения цена может снизиться. Именно поэтому окончательную сумму можно будет узнать только после проведения аукциона.

Таким образом, в ближайшие месяцы Казахстан может впервые выставить на публичные торги крупную партию рогов сайгака. Этот шаг должен не только вывести накопленные запасы на рынок, но и обеспечить дополнительное финансирование программ по сохранению одного из самых известных животных казахстанских степей.