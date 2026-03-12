18+
11.03.2026, 19:29

Казахстанский бизнесмен Михаил Ломтадзе стал самым богатым грузином мира

Новости Казахстана 0 1 264

В новом рейтинге Forbes за 2026 год неожиданно лидером среди грузинских предпринимателей стал человек, который фактически строит свой бизнес в Казахстане. Михаил Ломтадзе, акционер и глава правления АО «Kaspi.kz», был включен в глобальный список миллиардеров с состоянием $6 млрд, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz

Этот рост на $100 млн по сравнению с прошлым годом делает его одним из самых влиятельных предпринимателей региона, однако Forbes относит его к Грузии из-за гражданства, хотя проживает он в Алматы.

Forbes 2026: более 3400 миллиардеров мира

Во вторник, 10 марта, Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. В списке оказались более 3400 бизнесменов с состоянием свыше $1 млрд. Среди них представлены восемь казахстанских предпринимателей, в том числе два новых лица — Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев.

Если бы учитывать только место ведения бизнеса, Михаил Ломтадзе мог бы стать вторым по богатству бизнесменом Казахстана, уступая лишь Вячеславу Киму, чье состояние составляет $7,8 млрд. Любопытно, что Владимир Ким, также владеющий активами Kaspi.kz, по версии Forbes, оценен в $5,9 млрд, что несколько отличается от предыдущих данных.

Грузинский паспорт решает всё

Фактически Ломтадзе управляет основными активами в Казахстане и ведет бизнес на территории страны, но международный Forbes учитывает его гражданство — грузинское. Это решение поставило его в ряд грузинских миллиардеров, где он опередил даже известного 70-летнего Бидзину Иванишвили, состояние которого оценивается в $2,7 млрд и не изменилось с прошлого года. В рейтинге Иванишвили занимает 1560 место, а Ломтадзе — 694.

Иванишвили: металлург, политик и санкции

Бидзина Иванишвили известен как бизнесмен и политик. Он заработал состояние в России, объединив металлургические, финансовые и агропромышленные активы в группу «Уникор». В середине 2000-х Иванишвили перенес свой бизнес в Грузию, а к парламентским выборам 2012 года продал все российские активы. С октября 2012 по ноябрь 2013 года он был премьер-министром Грузии. В 2024 году предприниматель подвергся санкциям со стороны США и ряда европейских стран, что дополнительно подчеркнуло политическую и экономическую сложность его активов.

Итоги: новые акценты глобального богатства

Случай Ломтадзе демонстрирует, что гражданство может решать восприятие предпринимателя на международной арене даже при ведении бизнеса в другой стране. Его пример также показывает, насколько быстро может меняться позиция бизнесмена в мировых рейтингах: рост на $100 млн поднял его выше многих известных коллег, и одновременно подчеркнул уникальную позицию Казахстана как страны, где развиваются международные финансовые активы.

