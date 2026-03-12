Штрафной конвейер: почему Казахстан превратился в страну массовых наказаний

С начала 2026 года дороги Казахстана стали настоящей «зоной повышенного контроля»: почти 2 миллиона административных нарушений было зафиксировано за первые два месяца года. Это данные, полученные из Telegram-канала DATA HUB , ссылающегося на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Впечатляет не только количество штрафов, но и динамика нарушений, отражающая глубокие изменения в системе дорожного контроля страны, сообщает Lada.kz.

Фотоколлаж Liter.kz

Статистика нарушений: неожиданные цифры

За январь и февраль 2026 года зарегистрировано 1,95 миллиона нарушений, связанных с транспортом и дорожным хозяйством, которые подпадают под главу 30 Кодекса об административных правонарушениях. При этом количество нарушений оказалось на 12% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Эксперты считают такое снижение необычным, поскольку обычно тенденция обратная: количество зафиксированных нарушений растет каждый год. Например, в 2024 году рост составил 52%, а в 2023 — 49%.

Причины массовой фиксации

Ключевым фактором, влияющим на статистику, стало активное расширение системы автоматической фиксации нарушений. В 2025 году камеры и автоматические комплексы зарегистрировали 11,1 миллиона нарушений — это на 85% больше, чем в 2023 году.

Специалисты подчеркивают, что именно современные технологии позволяют фиксировать большинство нарушений без прямого участия инспекторов, делая контроль более строгим и непрерывным.

Какие нарушения стали «лидерами» штрафов

Несмотря на общее снижение числа правонарушений, по отдельным статьям наблюдается рост:

Превышение скорости зафиксировано 844 тыс. раз, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Нарушения правил остановки и стоянки составили 159,3 тыс., увеличившись на 39%.

Одновременно существенно снизилось количество нарушений по другим статьям:

Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки — 297,2 тыс., почти в три раза меньше, чем годом ранее.

Проезд на красный сигнал светофора — 52 тыс., вдвое меньше.

Эксперты связывают это с тем, что системы автоматической фиксации реже применяются к этим видам нарушений, а водители стали внимательнее к элементарным правилам движения.

Технологии на страже безопасности

Сегодня большинство правонарушений фиксируются именно камерами и автоматическими комплексами наблюдения. Расширение их сети и улучшение программного обеспечения позволяет контролировать дороги в круглосуточном режиме, минимизируя субъективность инспекторов и повышая точность фиксации.

Таким образом, казахстанские водители оказываются под пристальным вниманием современных технологий, а дороги страны постепенно превращаются в пример «умного контроля» за безопасностью движения.