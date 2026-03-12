18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 14:01

Токаев выступил с обращением и призвал казахстанцев сохранять спокойствие

Новости Казахстана 0 587

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, посвящённым глобальной обстановке и угрозам, с которыми сталкивается мировое сообщество. По словам главы государства, ситуация в мире стала критически напряжённой, и сегодня всё больше экспертов предупреждают о возможном масштабном конфликте, который затронет интересы всех стран без исключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Геополитические риски множатся

Президент подчеркнул, что в современном мире одновременно усиливаются геополитические, военные, экономические, технологические и климатические угрозы. Все эти факторы создают “кратное усиление опасности” и делают сценарии мирового развития крайне непредсказуемыми. Токаев отметил, что нежелательные варианты развития событий в глобальном масштабе способны затронуть каждый уголок планеты, включая Казахстан.

Спокойствие и здравомыслие — главный ресурс граждан

В таких условиях глава государства призвал казахстанцев к осторожности и выдержке.

“Мы должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, как внутри страны, так и извне. Именно смелость, достоинство и здравомыслие — качества, которые помогут нам пройти через любые кризисы”, — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что, как президент, намерен использовать политико-дипломатические средства для защиты безопасности государства, одновременно поддерживая внутренние реформы и развитие.

Казахстан не на обочине, а в центре изменений

Президент обратил внимание, что мир радикально изменился. Он стал другим в технологическом, экономическом, политическом и моральном измерениях. “Стал ли он лучше или хуже — покажет время. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития”, — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что на гражданах страны лежит ответственность за адаптацию к этим изменениям, за заимствование полезного опыта и отторжение негативного. В качестве мудрого наставления глава государства вспомнил казахскую пословицу: “Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен” — учись у лучшего, избегай худшего.

Стратегическая сдержанность и внешняя политика

На международной арене Казахстан будет продолжать проводить взвешенную и рациональную внешнюю политику. Токаев заявил, что действия государства направлены на укрепление мира и безопасности в регионе и защита национальных интересов. Эта стратегия, по его словам, необходима не только для сохранения стабильности, но и для успешной реализации реформ внутри страны.

Президент подчеркнул, что Казахстан сохраняет баланс между внутренним развитием и глобальными вызовами, избегая резких шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию. Главная цель — обеспечение безопасности, мира и устойчивого прогресса для будущих поколений казахстанцев.

5
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь