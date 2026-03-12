Токаев выступил с обращением и призвал казахстанцев сохранять спокойствие

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, посвящённым глобальной обстановке и угрозам, с которыми сталкивается мировое сообщество. По словам главы государства, ситуация в мире стала критически напряжённой, и сегодня всё больше экспертов предупреждают о возможном масштабном конфликте, который затронет интересы всех стран без исключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Геополитические риски множатся

Президент подчеркнул, что в современном мире одновременно усиливаются геополитические, военные, экономические, технологические и климатические угрозы. Все эти факторы создают “кратное усиление опасности” и делают сценарии мирового развития крайне непредсказуемыми. Токаев отметил, что нежелательные варианты развития событий в глобальном масштабе способны затронуть каждый уголок планеты, включая Казахстан.

Спокойствие и здравомыслие — главный ресурс граждан

В таких условиях глава государства призвал казахстанцев к осторожности и выдержке.

“Мы должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, как внутри страны, так и извне. Именно смелость, достоинство и здравомыслие — качества, которые помогут нам пройти через любые кризисы”, — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что, как президент, намерен использовать политико-дипломатические средства для защиты безопасности государства, одновременно поддерживая внутренние реформы и развитие.

Казахстан не на обочине, а в центре изменений

Президент обратил внимание, что мир радикально изменился. Он стал другим в технологическом, экономическом, политическом и моральном измерениях. “Стал ли он лучше или хуже — покажет время. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития”, — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что на гражданах страны лежит ответственность за адаптацию к этим изменениям, за заимствование полезного опыта и отторжение негативного. В качестве мудрого наставления глава государства вспомнил казахскую пословицу: “Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен” — учись у лучшего, избегай худшего.

Стратегическая сдержанность и внешняя политика

На международной арене Казахстан будет продолжать проводить взвешенную и рациональную внешнюю политику. Токаев заявил, что действия государства направлены на укрепление мира и безопасности в регионе и защита национальных интересов. Эта стратегия, по его словам, необходима не только для сохранения стабильности, но и для успешной реализации реформ внутри страны.

Президент подчеркнул, что Казахстан сохраняет баланс между внутренним развитием и глобальными вызовами, избегая резких шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию. Главная цель — обеспечение безопасности, мира и устойчивого прогресса для будущих поколений казахстанцев.