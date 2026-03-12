18+
12.03.2026, 15:08

Токаев описал ситуацию на планете одним словом

Новости Казахстана 0 566

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал текущую ситуацию на планете Земля одним словом — «турбулентность». Такое заявление прозвучало в интервью для агентства «Казинформ», где глава государства отметил, что сегодня это слово встречается в лексиконе политиков и экспертов значительно чаще, чем раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Мир в условиях неопределенности

По словам Токаева, человечество живет в эпоху нестабильности, когда глобальные процессы становятся непредсказуемыми и меняются с огромной скоростью.

«Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову "турбулентность", — подчеркнул президент. — Оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации».

Глава государства подчеркнул, что мир сталкивается с постоянными вызовами, которые усложняют жизнь каждого года по сравнению с предыдущим. Международная политика, экономические кризисы, климатические изменения и социальные напряжения создают атмосферу, в которой стабильность становится редкостью.

Турбулентность как новый стандарт жизни

Эксперты отмечают, что использование Токаевым этого термина отражает глобальную тенденцию к признанию неопределенности как нормального состояния современного мира. Турбулентность охватывает все сферы — от финансовых рынков до геополитических конфликтов, и формирует новые модели поведения как для государств, так и для отдельных людей.

По мнению аналитиков, признание мировой нестабильности открывает путь к более прагматичному подходу к международным отношениям и внутренней политике. Государствам необходимо искать гибкие стратегии, а обществу — адаптироваться к переменам, не теряя устойчивости.

Заключение

Таким образом, одним словом Токаев сумел выразить суть эпохи, в которой живет современный человек. Турбулентность стала не просто модным словом в аналитических обзорах, а символом времени, требующего от мирового сообщества повышенной внимательности, готовности к изменениям и способности справляться с непредсказуемыми вызовами.

