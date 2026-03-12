18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.03.2026, 16:32

Три условия от ЕНПФ, которые гарантируют казахстанцам пенсию свыше 300 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 699

В Казахстане тема пенсий постепенно выходит на первый план — особенно на фоне роста цен и сокращения солидарной части выплат для поколения, чья трудовая деятельность началась после 1998 года. Сегодня будущая пенсия практически полностью зависит от накоплений в ЕНПФ и базовой государственной поддержки. Эксперты отмечают, что при правильном подходе выплаты могут превышать 300 тысяч тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему размер пенсии становится вопросом стратегии

Мировой стандарт, закрепленный Международной организацией труда, рекомендует коэффициент замещения дохода (КЗД) не ниже 40% — то есть будущая пенсия должна покрывать хотя бы 40% от прежнего дохода, чтобы сохранить привычный уровень жизни. В Казахстане средний КЗД сейчас около 41%. Но с учётом постепенного сокращения солидарной пенсии для новых поколений, основной акцент делается на индивидуальные накопления.

По сути, чем раньше человек начнёт делать пенсионные взносы и чем регулярнее они будут, тем выше будет итоговая выплата. ЕНПФ уверяет: при соблюдении ключевых условий пенсия выше 300 тысяч тенге реально достижима.

Условие 1: Длительный период накоплений

Принцип прост: чем дольше вы откладываете, тем больше накопится. Пример расчёта с учётом средней зарплаты и инвестиционного дохода (по ценам 2026 года):

  • 20 лет накоплений → 17,7 млн тг → ежемесячная выплата 96 тысяч тг

  • 30 лет → 34 млн тг → 185 тысяч тг/мес

  • 40 лет → 57,4 млн тг → 311 тысяч тг/мес

Очевидно, что при 40 годах регулярных взносов только накопительная часть уже превышает 300 тысяч тенге.

Условие 2: Регулярность и полнота взносов

Не менее важно платить взносы без пропусков — каждый месяц в течение года. Даже небольшие перебои заметно снижают итоговую выплату.

Пример по средней зарплате и ценам 2026 года:

  • Взносы 6 месяцев в году → пенсия 252 тыс. тг, КЗД 29%

  • 8 месяцев → 319 тыс. тг, КЗД 32%

  • 12 месяцев → 452 тыс. тг, КЗД 35% (с учётом взносов работодателя КЗД может достигнуть 40%+)

Регулярные и полные взносы становятся главным инструментом достижения достойной пенсии.

Условие 3: Выход на «форсаж»

Кроме базовых выплат, есть возможности ускорить рост накоплений:

  • Инвестиционный доход — уже сегодня составляет 41% от накоплений; при долгосрочном планировании он может достигать 70–80%.

  • Добровольные взносы — их можно вносить за себя, детей или близких, что увеличивает будущую пенсию.

  • Налоговые льготы и передача накоплений в управление частным компаниям.

  • Возможность раннего старта выплат с 50 лет при наличии достаточной суммы.

Главный совет

Избегайте досрочных изъятий сверх установленных порогов: каждая потерянная сумма уменьшает будущую пенсию и может свести на нет все накопленные преимущества.

