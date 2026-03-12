Три условия от ЕНПФ, которые гарантируют казахстанцам пенсию свыше 300 тысяч тенге

В Казахстане тема пенсий постепенно выходит на первый план — особенно на фоне роста цен и сокращения солидарной части выплат для поколения, чья трудовая деятельность началась после 1998 года. Сегодня будущая пенсия практически полностью зависит от накоплений в ЕНПФ и базовой государственной поддержки. Эксперты отмечают, что при правильном подходе выплаты могут превышать 300 тысяч тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Мировой стандарт, закрепленный Международной организацией труда, рекомендует коэффициент замещения дохода (КЗД) не ниже 40% — то есть будущая пенсия должна покрывать хотя бы 40% от прежнего дохода, чтобы сохранить привычный уровень жизни. В Казахстане средний КЗД сейчас около 41%. Но с учётом постепенного сокращения солидарной пенсии для новых поколений, основной акцент делается на индивидуальные накопления.
По сути, чем раньше человек начнёт делать пенсионные взносы и чем регулярнее они будут, тем выше будет итоговая выплата. ЕНПФ уверяет: при соблюдении ключевых условий пенсия выше 300 тысяч тенге реально достижима.
Принцип прост: чем дольше вы откладываете, тем больше накопится. Пример расчёта с учётом средней зарплаты и инвестиционного дохода (по ценам 2026 года):
20 лет накоплений → 17,7 млн тг → ежемесячная выплата 96 тысяч тг
30 лет → 34 млн тг → 185 тысяч тг/мес
40 лет → 57,4 млн тг → 311 тысяч тг/мес
Очевидно, что при 40 годах регулярных взносов только накопительная часть уже превышает 300 тысяч тенге.
Не менее важно платить взносы без пропусков — каждый месяц в течение года. Даже небольшие перебои заметно снижают итоговую выплату.
Пример по средней зарплате и ценам 2026 года:
Взносы 6 месяцев в году → пенсия 252 тыс. тг, КЗД 29%
8 месяцев → 319 тыс. тг, КЗД 32%
12 месяцев → 452 тыс. тг, КЗД 35% (с учётом взносов работодателя КЗД может достигнуть 40%+)
Регулярные и полные взносы становятся главным инструментом достижения достойной пенсии.
Кроме базовых выплат, есть возможности ускорить рост накоплений:
Инвестиционный доход — уже сегодня составляет 41% от накоплений; при долгосрочном планировании он может достигать 70–80%.
Добровольные взносы — их можно вносить за себя, детей или близких, что увеличивает будущую пенсию.
Налоговые льготы и передача накоплений в управление частным компаниям.
Возможность раннего старта выплат с 50 лет при наличии достаточной суммы.
Избегайте досрочных изъятий сверх установленных порогов: каждая потерянная сумма уменьшает будущую пенсию и может свести на нет все накопленные преимущества.
