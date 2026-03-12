18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.03.2026, 17:29

«Ваш голос решает будущее страны»: Токаев обратился к молодёжи Казахстана

Новости Казахстана

Сегодня, 12 марта 2026 года, на форуме депутатов всех уровней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал ключевое обращение к молодежи страны в контексте предстоящего референдума по новой Конституции. Лидер государства подчеркнул, что этот проект в первую очередь ориентирован на молодых граждан, предоставляя им уникальную возможность влиять на судьбу страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Уникальный шанс стать частью истории

Президент отметил, что референдум предоставляет молодым казахстанцам редкую возможность не просто исполнить гражданский долг, но и «вписать свое имя в историю Казахстана» как соавторов Основного закона. Токаев подчеркнул, что участие в голосовании — это не формальность, а осознанный и ответственный акт, отражающий патриотизм, зрелость и заботу о будущем страны.

«Ваш выбор — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. Именно молодым предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса», — сказал глава государства, обращаясь к молодежи.

Молодежь как архитектор будущего общества

Президент подчеркнул, что будущие лидеры страны должны строить общество, основанное на единстве, солидарности и трудолюбии. Особое внимание он уделил ценностям образования, науки и культуры, а также светскому характеру государства. Важную роль в будущем Токаев отводит цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь, что, по его словам, станет неотъемлемой частью прогрессивного Казахстана.

Казахстан как страна возможностей и международного доверия

Токаев также отметил, что современный Казахстан выгодно отличается экономической устойчивостью, политической стабильностью и уважением к религиозным и культурным традициям. Президент подчеркнул роль страны в поддержке межцивилизационного и межрелигиозного диалога, соблюдении международного права и укреплении доверия на мировой арене.

Он напомнил, что граждане Казахстана пользуются «сильными» паспортами, имеют возможность свободно путешествовать, получать образование и вести бизнес за границей, что является подтверждением открытости и возможностей страны.

Новая Конституция как фундамент будущего

По словам Токаева, проект Новой Народной Конституции создаёт крепкую платформу для справедливого и открытого Казахстана, где каждый гражданин сможет реализовать свой потенциал независимо от социального статуса, политических или идеологических предпочтений, религиозной принадлежности, языка или этнической принадлежности.

«Мы строим страну больших возможностей, где каждый человек может развивать свои способности, а государство обеспечивает условия для роста и созидания», — подчеркнул президент.

