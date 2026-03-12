В Актобе на мусорной площадке несколько дней лежала сумка — внутри нашли тело мужчины

В Актобе полиция обнаружила на мусорной площадке тело мужчины, спрятанное в большой китайской сумке, которое несколько дней пролежало среди контейнеров, источая сильный неприятный запах. Инцидент вызвал шок среди местных жителей и стал предметом пристального внимания правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: tengrinews.kz

Подозрительная находка, которую игнорировали несколько дней

Согласно рассказу местного дворника, сумка лежала на площадке в районе школы № 38 несколько дней.

«Она здесь до вчерашнего дня лежала. От неё исходил страшный запах. Видимо, труп уже разложился», — поделился 70-летний Болат Жумагалиев, который ухаживает за дворами рядом с мусорной площадкой.

Мужчина отметил, что сначала считал, будто это просто испорченное мясо, и не решался подходить к баулу.

По его словам, сумка находилась под навесом на территории мусорной площадки, что частично скрывало её от посторонних глаз.

«Я ещё хотел заглянуть в сумку, но из-за вони не стал приближаться. А вчера уже стояла полиция и никого не подпускала. Оказывается, в сумке был труп человека», — рассказал Жумагалиев.

Полиция подтвердила факт обнаружения тела

Официальные органы сообщили, что на мусорной площадке найден труп 55-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Департаменте полиции Актюбинской области уточнили, что проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Жителям города рекомендуют осторожность и проверку фактов

В полиции также призвали жителей Актобе не распространять недостоверную информацию и не делать преждевременных выводов о личности погибшего и возможных обстоятельствах смерти.

Случай с телом в сумке вызвал повышенный интерес в социальных сетях и среди местных жителей, подчёркивая необходимость внимательного отношения к подозрительным находкам и соблюдения мер безопасности.