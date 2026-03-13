Сделка подешевела в три раза: ипотечники в Казахстане получают неожиданную льготу

В Казахстане вернули льготный тариф на оформление сделок с жильём для ипотечных заемщиков. Теперь оформление договора купли-продажи жилья при ипотеке снова стоит четыре МРП вместо двенадцати, что в три раза снижает расходы граждан. Изменение официально закреплено Министерством юстиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Поправка внесена в приказ министра юстиции РК № 533 от 27 сентября 2025 года, который был зарегистрирован в Минюсте 26 февраля 2026 года. Согласно документу:
«Если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счёт средств, полученных по ипотечному жилищному займу — 4 МРП».
В денежном эквиваленте на 2026 год это составляет 17 300 тенге вместо прежних 51 900 тенге, так как один МРП равен 4325 тенге.
Теперь нотариусы не имеют права взимать с ипотечников больше 4 МРП за оформление договора купли-продажи.
Льготный тариф 4 МРП на ипотечные сделки существовал ранее. Однако с 1 января 2026 года вступил в силу новый приказ Минюста, где формулировка была не совсем ясна. В документе говорилось только о тарифе для договора ипотечного займа, но про сам договор купли-продажи жилья в ипотеку прямого указания не было.
Из-за этого нотариусы начали брать стандартные 12 МРП, что вызвало недовольство у заемщиков. После вмешательства редакции Krisha.kz и обращения в министерство юстиции, приказ был уточнён, и льготный тариф официально закреплён.
Для сделок, не связанных с ипотекой, тарифы остались прежними:
Физлица, не родственники — 12 МРП (51 900 тенге)
Близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры) — 7 МРП (30 275 тенге)
Одна из сторон — юридическое лицо — 17 МРП (73 525 тенге)
Нотариальное согласие супруга/супруги на сделку — 1,5 МРП (6487 тенге)
Для сделок с недвижимостью в сельской местности ставки ниже, и они действуют даже если сделку оформляет городской нотариус:
Родственники — 1,5 МРП (6487 тенге)
Не родственники — 2,7 МРП (11 678 тенге)
Юридическое лицо участвует в сделке — 3 МРП (12 975 тенге)
Важно помнить: подписание договора у нотариуса не означает автоматический переход права собственности.
Покупатель становится владельцем жилья только после государственной регистрации сделки.
Документы на регистрацию подаёт нотариус.
Покупателю необходимо уплатить госпошлину 1304 тенге (без НДС) при покупке квартиры или частного дома.
Стандартная регистрация — 3 рабочих дня
Ускоренная регистрация — около 2 часов (стоимость 5000 тенге)
После того как в личном кабинете на eGov появится уведомление о регистрации права собственности, сделка считается полностью завершённой.
