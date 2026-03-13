Сделка подешевела в три раза: ипотечники в Казахстане получают неожиданную льготу

В Казахстане вернули льготный тариф на оформление сделок с жильём для ипотечных заемщиков. Теперь оформление договора купли-продажи жилья при ипотеке снова стоит четыре МРП вместо двенадцати , что в три раза снижает расходы граждан. Изменение официально закреплено Министерством юстиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Как изменилась стоимость сделок для ипотечников

Поправка внесена в приказ министра юстиции РК № 533 от 27 сентября 2025 года, который был зарегистрирован в Минюсте 26 февраля 2026 года. Согласно документу:

«Если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счёт средств, полученных по ипотечному жилищному займу — 4 МРП».

В денежном эквиваленте на 2026 год это составляет 17 300 тенге вместо прежних 51 900 тенге, так как один МРП равен 4325 тенге.

Теперь нотариусы не имеют права взимать с ипотечников больше 4 МРП за оформление договора купли-продажи.

Почему возникла путаница с тарифом

Льготный тариф 4 МРП на ипотечные сделки существовал ранее. Однако с 1 января 2026 года вступил в силу новый приказ Минюста, где формулировка была не совсем ясна. В документе говорилось только о тарифе для договора ипотечного займа, но про сам договор купли-продажи жилья в ипотеку прямого указания не было.

Из-за этого нотариусы начали брать стандартные 12 МРП, что вызвало недовольство у заемщиков. После вмешательства редакции Krisha.kz и обращения в министерство юстиции, приказ был уточнён, и льготный тариф официально закреплён.

Стоимость нотариальных услуг для остальных категорий сделок

Для сделок, не связанных с ипотекой, тарифы остались прежними:

Физлица, не родственники — 12 МРП (51 900 тенге)

Близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры) — 7 МРП (30 275 тенге)

Одна из сторон — юридическое лицо — 17 МРП (73 525 тенге)

Нотариальное согласие супруга/супруги на сделку — 1,5 МРП (6487 тенге)

Особые тарифы для сельской местности

Для сделок с недвижимостью в сельской местности ставки ниже, и они действуют даже если сделку оформляет городской нотариус:

Родственники — 1,5 МРП (6487 тенге)

Не родственники — 2,7 МРП (11 678 тенге)

Юридическое лицо участвует в сделке — 3 МРП (12 975 тенге)

Когда покупатель становится владельцем жилья

Важно помнить: подписание договора у нотариуса не означает автоматический переход права собственности.

Покупатель становится владельцем жилья только после государственной регистрации сделки .

Документы на регистрацию подаёт нотариус.

Покупателю необходимо уплатить госпошлину 1304 тенге (без НДС) при покупке квартиры или частного дома.

Сроки государственной регистрации

Стандартная регистрация — 3 рабочих дня

Ускоренная регистрация — около 2 часов (стоимость 5000 тенге)

После того как в личном кабинете на eGov появится уведомление о регистрации права собственности, сделка считается полностью завершённой.