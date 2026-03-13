Солдат-срочник погиб в Атырауской области

Во время плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона произошёл трагический инцидент: военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского гарнизона.

Фото: кадр YouTube

Неосторожность на стрельбах стала роковой

Согласно предварительным данным, несчастный случай мог произойти из-за неосторожного обращения с оружием. Инцидент случился 12 марта в ходе обычных тренировочных мероприятий, которые проводятся в рамках подготовки военнослужащих к службе.

Немедленная медицинская помощь не спасла жизнь

Пострадавший срочник был срочно доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали всю необходимую помощь. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Командование Вооружённых Сил Республики Казахстан выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего. В сообщении Минобороны отмечается, что родным окажут всю необходимую помощь и поддержку в соответствии с действующим законодательством.

Расследование и меры контроля

По факту трагического происшествия Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. В данный момент проводится досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Для объективного анализа ситуации на место направлена специальная комиссия под руководством заместителя Министра обороны. Ход расследования находится под постоянным контролем Главной военной прокуратуры.

Министерство обороны подчеркнуло, что безопасность военнослужащих остаётся приоритетом, и инциденты подобного рода тщательно расследуются, чтобы исключить повторение трагедий на учебных мероприятиях.