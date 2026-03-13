18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 20:44

Солдат-срочник погиб в Атырауской области

Новости Казахстана 0 511

Во время плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона произошёл трагический инцидент: военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского гарнизона.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Неосторожность на стрельбах стала роковой

Согласно предварительным данным, несчастный случай мог произойти из-за неосторожного обращения с оружием. Инцидент случился 12 марта в ходе обычных тренировочных мероприятий, которые проводятся в рамках подготовки военнослужащих к службе.

Немедленная медицинская помощь не спасла жизнь

Пострадавший срочник был срочно доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали всю необходимую помощь. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Командование Вооружённых Сил Республики Казахстан выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего. В сообщении Минобороны отмечается, что родным окажут всю необходимую помощь и поддержку в соответствии с действующим законодательством.

Расследование и меры контроля

По факту трагического происшествия Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. В данный момент проводится досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Для объективного анализа ситуации на место направлена специальная комиссия под руководством заместителя Министра обороны. Ход расследования находится под постоянным контролем Главной военной прокуратуры.

Министерство обороны подчеркнуло, что безопасность военнослужащих остаётся приоритетом, и инциденты подобного рода тщательно расследуются, чтобы исключить повторение трагедий на учебных мероприятиях.

0
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь