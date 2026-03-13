13.03.2026, 14:01

В Казахстане под снос идут 37 железнодорожных вокзалов

В рамках масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана 37 вокзалов признаны непригодными для ремонта и будут полностью снесены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото ©Kazpravda.kz
Фото ©Kazpravda.kz

Причины демонтажа

По данным КТЖ, обследование 124 вокзалов по всей стране показало, что часть зданий эксплуатируется десятилетиями и имеет значительно изношенные несущие конструкции.

«По результатам проведённых обследований принято решение о демонтаже 37 зданий вокзалов, реконструкция которых признана технически нецелесообразной. На этих объектах предусмотрено строительство новых вокзальных зданий. Реконструкция проводится на действующих вокзалах без остановки пассажирского обслуживания», – сообщили в КТЖ.

Список всех объектов под снос пока не раскрыт. Известно, что в Рудном под демонтаж попал вокзал станции Железорудная, который уже полностью разобран. Проект нового здания проходит государственную экспертизу.

Ход модернизации 124 вокзалов

Завершение программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов планируется в 2026 году. По информации КТЖ, на 11 марта 48 вокзалов находятся на завершающей стадии строительства, степень готовности которых составляет 85–95 процентов. Строительно-монтажные работы полностью завершены на 36 вокзалах.

По данным Министерства транспорта, реконструкция в 2025 году завершена на станциях Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль. В первом квартале 2026 года работы завершены на станциях Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.

Итоговая стоимость программы будет определена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации по всем объектам. Финансирование осуществляется поэтапно.

Закрытые обновлённые вокзалы

Жители сёл Макинка и Жанаесиль, а также города Тайынша, сообщили о закрытых обновлённых зданиях вокзалов. В КТЖ уточнили, что основные строительные работы завершены, однако объекты ещё не введены в эксплуатацию. В настоящее время на станциях завозят мебель, проводят уборку помещений и устанавливают оборудование.

Часть работ по генеральному плану ещё не завершена, в том числе из-за погодных условий на прилегающей территории. После окончания всех процедур и получения акта ввода в эксплуатацию вокзалы будут открыты для обслуживания пассажиров.

Состояние крупнейших вокзалов

На вокзалах Алматы-1 и Астана-1 наблюдается видимое отсутствие строительной активности. В КТЖ пояснили, что на этих объектах ведётся большой объём скрытых инженерных и подготовительных работ. Проектные и строительные работы выполняются параллельно и включают замену ветхих коммуникаций, обновление технологического оборудования и усиление конструкций зданий.

Обновлённая инфраструктура

После модернизации на вокзалах появятся новые сервисные зоны и инфраструктура для маломобильных пассажиров: комнаты отдыха, пандусы, лифты, подъёмные платформы, тактильная навигация, адаптированные кассовые зоны и санитарные комнаты. Также будут обновлены залы ожидания, комнаты матери и ребёнка и специализированные залы для людей с ограниченными возможностями.

В соответствии с экологическими стандартами планируется использование энергоэффективного освещения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь