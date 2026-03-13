13.03.2026, 15:35

Кто обязан сдать налоговую декларацию в Казахстане в 2026 году

В Казахстане опубликованы официальные разъяснения о том, какие налоговые декларации гражданам необходимо сдавать в 2026 году. В центре внимания — формы 250 и 270, которые входят в систему всеобщего декларирования. Эксперт налоговой службы разъяснила, кто попадает под обязательство, а кто может спать спокойно, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz

Какие декларации действуют в 2026 году

В системе всеобщего декларирования предусмотрены две основные формы:

  • Форма 270 — декларация о доходах и имуществе.

  • Форма 250 — декларация об активах и обязательствах.

Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Гульден Хасенова отметила, что форма 250 предназначена исключительно для физических лиц. Юридические лица и индивидуальные предприниматели её не сдают, за исключением случаев, когда у предпринимателя есть личные активы как у физического лица.

Особый случай: форма 250 может подаваться повторно, например, если человек переходит на государственную службу после работы в квазигосударственном секторе.

Кто обязан сдавать форму 270

Форма 270 остаётся обязательной для нескольких категорий граждан:

  1. Государственные служащие и приравненные к ним лица, включая супругов.

  2. Руководители, учредители и участники юридических лиц, а также их супруги — ежегодная декларация.

  3. Физические лица с самостоятельным доходом, не зарегистрированные как ИП. Пример: сдача квартиры в аренду.

  4. Лица с зарубежными активами и имуществом, например, квартира в Турции или автомобиль в России.

  5. Граждане, приобретшие имущество в 2025 году на сумму свыше 20 000 МРП, что эквивалентно примерно 78 млн тенге.

  6. Лица, заявившие налоговые вычеты (например, многодетные семьи или семьи с детьми, обучающимися в учебных заведениях).

Хасенова подчеркнула, что данные категории и правила в целом сохраняются с 2021 года, но имеют уточнения по суммам и срокам.

Кто обязан сдавать форму 250

Форма 250 подается в основном в следующих случаях:

  • Кандидаты на государственную службу.

  • Участники крупных банков, претендующие на участие в капитале таких организаций.

  • Граждане с активами и имуществом за рубежом.

Таким образом, эта форма предназначена для контроля за финансовыми и имущественными активами физических лиц в особых категориях.

Сроки и способы подачи декларации

Сдавать декларации необходимо не позднее 15 сентября 2026 года.

Доступные способы подачи:

  • Электронно через кабинет налогоплательщика или мобильное приложение.

  • На бумажном носителе — лично в органы государственных доходов.

  • Почтой — заказным письмом, если нет возможности подать декларацию лично или онлайн.

Ответственность за несвоевременную подачу

Несвоевременная подача декларации влечёт административную ответственность:

  • Первое нарушение — предупреждение.

  • Повторное нарушение — штраф согласно статье 272 и 275 Кодекса об административных правонарушениях.

Хасенова отметила, что эти нормы регулируют подачу как формы 250, так и формы 270 в 2026 году.

Итог

Чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой, важно:

  • Определить, какая форма декларации обязательна именно для вас.

  • Подать её вовремя — до 15 сентября.

  • Использовать удобный способ подачи: онлайн, лично или по почте.

Таким образом, соблюдение правил налоговой отчетности в 2026 году поможет остаться «чистым» перед законом и избежать неприятных финансовых сюрпризов.

