Кто обязан сдать налоговую декларацию в Казахстане в 2026 году

В Казахстане опубликованы официальные разъяснения о том, какие налоговые декларации гражданам необходимо сдавать в 2026 году. В центре внимания — формы 250 и 270, которые входят в систему всеобщего декларирования. Эксперт налоговой службы разъяснила, кто попадает под обязательство, а кто может спать спокойно, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В системе всеобщего декларирования предусмотрены две основные формы:
Форма 270 — декларация о доходах и имуществе.
Форма 250 — декларация об активах и обязательствах.
Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Гульден Хасенова отметила, что форма 250 предназначена исключительно для физических лиц. Юридические лица и индивидуальные предприниматели её не сдают, за исключением случаев, когда у предпринимателя есть личные активы как у физического лица.
Особый случай: форма 250 может подаваться повторно, например, если человек переходит на государственную службу после работы в квазигосударственном секторе.
Форма 270 остаётся обязательной для нескольких категорий граждан:
Государственные служащие и приравненные к ним лица, включая супругов.
Руководители, учредители и участники юридических лиц, а также их супруги — ежегодная декларация.
Физические лица с самостоятельным доходом, не зарегистрированные как ИП. Пример: сдача квартиры в аренду.
Лица с зарубежными активами и имуществом, например, квартира в Турции или автомобиль в России.
Граждане, приобретшие имущество в 2025 году на сумму свыше 20 000 МРП, что эквивалентно примерно 78 млн тенге.
Лица, заявившие налоговые вычеты (например, многодетные семьи или семьи с детьми, обучающимися в учебных заведениях).
Хасенова подчеркнула, что данные категории и правила в целом сохраняются с 2021 года, но имеют уточнения по суммам и срокам.
Форма 250 подается в основном в следующих случаях:
Кандидаты на государственную службу.
Участники крупных банков, претендующие на участие в капитале таких организаций.
Граждане с активами и имуществом за рубежом.
Таким образом, эта форма предназначена для контроля за финансовыми и имущественными активами физических лиц в особых категориях.
Сдавать декларации необходимо не позднее 15 сентября 2026 года.
Доступные способы подачи:
Электронно через кабинет налогоплательщика или мобильное приложение.
На бумажном носителе — лично в органы государственных доходов.
Почтой — заказным письмом, если нет возможности подать декларацию лично или онлайн.
Несвоевременная подача декларации влечёт административную ответственность:
Первое нарушение — предупреждение.
Повторное нарушение — штраф согласно статье 272 и 275 Кодекса об административных правонарушениях.
Хасенова отметила, что эти нормы регулируют подачу как формы 250, так и формы 270 в 2026 году.
Чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой, важно:
Определить, какая форма декларации обязательна именно для вас.
Подать её вовремя — до 15 сентября.
Использовать удобный способ подачи: онлайн, лично или по почте.
Таким образом, соблюдение правил налоговой отчетности в 2026 году поможет остаться «чистым» перед законом и избежать неприятных финансовых сюрпризов.
