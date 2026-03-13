18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 16:45

Китайский онлайн-гигант приходит в Казахстан: чего ждать покупателям

Новости Казахстана 0 745

Крупнейший китайский маркетплейс JD.com объявил о планах выхода на рынок Казахстана, сообщает digitalbusiness.kz со ссылкой на заявление главы национального почтового оператора Бекежана Жакеева. В ближайшие месяцы казахстанские пользователи смогут впервые получить доступ к товарам одной из крупнейших платформ электронной коммерции Китая через инфраструктуру национального почтового оператора, передает Lada.kz. 

Фото: scmp.com

Казпочта станет «мостом» для китайской платформы

По словам Бекежана Жакеева, Казпочта выступит проводником для JD.com на казахстанский рынок. В рамках сотрудничества национальный оператор займется организацией логистики и обеспечением взаимодействия платформы с местными потребителями. Это позволит пользователям в Казахстане заказывать товары с китайской площадки с минимальными задержками и полной поддержкой национальной инфраструктуры.

Тестовый запуск намечен на март

Первый этап работы маркетплейса будет носить тестовый характер. В рамках этого этапа JD.com совместно с Казпочтой проверит маркетинговую стратегию и механизмы взаимодействия с казахстанской аудиторией. Успешное завершение тестового периода откроет полный доступ для казахстанских пользователей к товарам JD.com, включая широкий ассортимент электроники, бытовой техники, одежды и других категорий товаров.

Локализация для СНГ

Для удобства пользователей платформа JD.com будет переведена на русский и казахский языки. Кроме того, сервис ориентирован не только на Казахстан, но и на другие страны СНГ, что делает его выход на региональный рынок важным шагом для компании в масштабировании бизнеса за пределами Китая.

О компании JD.com

JD.com — один из крупнейших игроков китайского рынка электронной коммерции и логистики. Компания входит в число мировых лидеров по выручке и активной клиентской базе, насчитывающей более 580 миллионов человек. Платформа располагает более чем 1,4 тысячи складов общей площадью свыше 25 млн квадратных метров и десятками «умных» логистических парков.

Благодаря собственной инфраструктуре около 90% заказов доставляются покупателям в день оформления или на следующий день, что обеспечивает высокую скорость обслуживания и конкурентное преимущество на рынке. Штаб-квартира JD.com находится в Пекине, основателем и совладельцем является китайский миллиардер Лю Цяндун. Платформа уступает по объему продаж только Alibaba Group и продолжает укреплять позиции на мировом рынке электронной коммерции.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
