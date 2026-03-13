Китайский онлайн-гигант приходит в Казахстан: чего ждать покупателям

Крупнейший китайский маркетплейс JD.com объявил о планах выхода на рынок Казахстана, сообщает digitalbusiness.kz со ссылкой на заявление главы национального почтового оператора Бекежана Жакеева. В ближайшие месяцы казахстанские пользователи смогут впервые получить доступ к товарам одной из крупнейших платформ электронной коммерции Китая через инфраструктуру национального почтового оператора, передает Lada.kz.

Казпочта станет «мостом» для китайской платформы

По словам Бекежана Жакеева, Казпочта выступит проводником для JD.com на казахстанский рынок. В рамках сотрудничества национальный оператор займется организацией логистики и обеспечением взаимодействия платформы с местными потребителями. Это позволит пользователям в Казахстане заказывать товары с китайской площадки с минимальными задержками и полной поддержкой национальной инфраструктуры.

Тестовый запуск намечен на март

Первый этап работы маркетплейса будет носить тестовый характер. В рамках этого этапа JD.com совместно с Казпочтой проверит маркетинговую стратегию и механизмы взаимодействия с казахстанской аудиторией. Успешное завершение тестового периода откроет полный доступ для казахстанских пользователей к товарам JD.com, включая широкий ассортимент электроники, бытовой техники, одежды и других категорий товаров.

Локализация для СНГ

Для удобства пользователей платформа JD.com будет переведена на русский и казахский языки. Кроме того, сервис ориентирован не только на Казахстан, но и на другие страны СНГ, что делает его выход на региональный рынок важным шагом для компании в масштабировании бизнеса за пределами Китая.

О компании JD.com

JD.com — один из крупнейших игроков китайского рынка электронной коммерции и логистики. Компания входит в число мировых лидеров по выручке и активной клиентской базе, насчитывающей более 580 миллионов человек. Платформа располагает более чем 1,4 тысячи складов общей площадью свыше 25 млн квадратных метров и десятками «умных» логистических парков.

Благодаря собственной инфраструктуре около 90% заказов доставляются покупателям в день оформления или на следующий день, что обеспечивает высокую скорость обслуживания и конкурентное преимущество на рынке. Штаб-квартира JD.com находится в Пекине, основателем и совладельцем является китайский миллиардер Лю Цяндун. Платформа уступает по объему продаж только Alibaba Group и продолжает укреплять позиции на мировом рынке электронной коммерции.