Как проверить и контролировать количество входящих переводов через приложение Kaspi Gold

Мобильные переводы на личные банковские карты в Казахстане оказались в зоне внимания налоговых органов. Теперь граждане все чаще пытаются понять, сколько именно денег и от скольких людей поступает на их счета. Владельцы карты Kaspi Gold могут проверить это прямо в мобильном приложении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Такая практика стала широко распространенной в последние годы благодаря популярности мобильных банковских сервисов. Однако государственные органы постепенно усиливают контроль за подобными операциями, чтобы отделить обычные личные переводы от доходов, полученных в результате коммерческой деятельности.

В связи с этим у многих казахстанцев возник вопрос: как самостоятельно отслеживать количество поступающих переводов и не превышать пороговые значения, которые могут вызвать интерес налоговых органов.

Когда переводы могут вызвать подозрение

Критерии, по которым налоговые органы могут обратить внимание на поступления на личные банковские карты, известны уже давно. Они основаны на анализе регулярности переводов, количества отправителей и общего объема поступивших средств.

Под подозрение может попасть ситуация, когда на банковский счет физического лица регулярно поступают переводы от большого числа разных людей. Если такие операции повторяются систематически, это может быть расценено как получение дохода от предпринимательской деятельности.

Согласно установленным параметрам, внимание может быть обращено на счет, если в течение трех месяцев подряд на него поступает значительное количество переводов от разных отправителей. При этом также учитывается общий объем денежных поступлений за этот период.

Если все показатели совпадают, у налоговых органов может возникнуть основание предполагать, что человек фактически ведет бизнес без регистрации в качестве предпринимателя.

Как проверить количество переводов через приложение

На фоне усиления контроля многие пользователи банковских приложений начали искать удобные способы отслеживания своих финансовых операций. Вручную записывать все переводы неудобно, особенно если операции происходят регулярно.

В сервисе Kaspi.kz объяснили, что проверить входящие переводы можно непосредственно в мобильном приложении. Для этого предусмотрена специальная функция выписки по карте Kaspi Gold, где отображается история всех операций.

Чтобы посмотреть поступления, пользователю необходимо открыть суперапп и перейти в раздел «Мой банк». Далее следует выбрать карту Kaspi Gold и открыть раздел «Выписка». Вкладка «Операции» содержит информацию обо всех транзакциях, а в подразделе «Пополнения» отображаются входящие переводы.

В верхней части экрана можно увидеть счетчик операций за выбранный период. Это позволяет быстро понять, сколько переводов поступило на карту за определенное время.

Почему важно учитывать отправителей

Несмотря на удобство такого способа проверки, существует важный нюанс, о котором пользователям стоит помнить. В выписке отображается общее количество поступлений и их сумма, однако система не всегда показывает количество уникальных отправителей.

Этот момент играет ключевую роль при оценке операций налоговыми органами. Дело в том, что для анализа учитываются не просто переводы, а число разных людей, которые отправляли деньги.

Например, если один человек перечислил деньги десять раз, для налоговой проверки это будет рассматриваться как один отправитель, а не десять отдельных переводов. Соответственно, такие операции обычно не вызывают повышенного интереса со стороны контролирующих органов.

Какие переводы считаются обычными личными операциями

Эксперты отмечают, что далеко не все денежные переводы на банковские карты могут быть связаны с предпринимательской деятельностью. Во многих случаях речь идет о стандартных бытовых операциях между родственниками, друзьями или знакомыми.

К примеру, распространены ситуации, когда люди переводят деньги на совместные поездки, подарки, праздники или другие личные цели. Подобные переводы сами по себе не считаются коммерческой деятельностью.

Однако автоматические системы не всегда способны различать такие операции. Поэтому в некоторых случаях пользователям приходится самостоятельно анализировать историю поступлений, чтобы понять, сколько именно людей отправляли деньги и могут ли эти переводы вызвать вопросы со стороны налоговых органов.

В результате казахстанцам рекомендуется внимательно следить за движением средств по своим картам, особенно если на них регулярно поступают переводы от большого количества разных отправителей. Это позволит избежать недоразумений и вовремя понять, не приближается ли количество операций к установленным контрольным параметрам.