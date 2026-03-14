За что казахстанцам заблокируют выход к самолету

В Казахстане многие граждане сталкиваются с неожиданными препятствиями при планировании поездок за границу. Одной из причин таких проблем становится реестр должников — государственная база, о которой часто забывают до последнего момента. Даже один неоплаченный платеж может превратить обычную поездку в настоящий головоломный сценарий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Реестр должников представляет собой государственную систему, в которой фиксируется информация о гражданах, ограниченных в выезде из страны. В базу заносятся только те, по кому уже начато исполнительное производство и вынесено соответствующее постановление судебного исполнителя.
По закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», ограничение на выезд применяется при определённых условиях: долг просрочен более трёх месяцев и превышает сумму 40 МРП (примерно 147 тысяч тенге). Причины попадания в реестр могут быть самыми разными — от задолженности по коммунальным услугам и алиментам до просроченных кредитов, налогов или исполнения судебных решений.
Несмотря на то, что система работает в Казахстане уже несколько лет, многие граждане продолжают не обращать на неё внимания, пока внезапное уведомление не портит тщательно спланированную поездку.
Даже если человек уверен в отсутствии долгов, эксперты настоятельно рекомендуют периодически проверять себя в базе. Причина проста: уведомление о внесении в реестр может просто не прийти, а ограничения вступают в силу автоматически.
Особое внимание стоит уделять забытым коммунальным платежам, старым кредитным обязательствам, судебным решениям и алиментным задолженностям. Если долг значителен, судебный исполнитель имеет право применить более серьёзные меры, включая арест имущества и принудительное взыскание через продажу на торгах. В таком случае проблема становится очевидной ещё до проверки реестра — однако для предотвращения подобных ситуаций лучше заранее убедиться, что ваши финансовые обязательства выполнены.
Специалисты рекомендуют не откладывать проверку до последней минуты. Наиболее критические моменты — перед покупкой авиабилетов, планированием поездки за границу, после судебного решения или если есть просрочки по кредитам или алиментам.
Идеальный срок для проверки — за несколько дней или недель до вылета. Это позволит вовремя погасить задолженность и избежать неприятных сюрпризов на границе.
Сделать это можно несколькими удобными способами. Наиболее популярные варианты:
Через портал eGov.kz: авторизация с помощью ЭЦП, выбор услуги проверки и ввод ИИН.
Через Telegram-бот @EgovKzBot, если номер телефона зарегистрирован в базе мобильных граждан.
Через мобильное приложение eGov mobile: после авторизации выбирается услуга проверки реестра должников.
Самый быстрый способ — на сайте Автоматизированной системы исполнительного производства Министерства юстиции, где достаточно ввести ИИН или ФИО и получить моментальный результат о наличии ограничений.
Эти способы позволяют не только проверить текущий статус, но и заранее выявить потенциальные проблемы, чтобы вовремя их решить.
Если проверка показала наличие задолженности, действовать нужно незамедлительно. Оплатите коммунальные услуги, погасите алименты или выполните судебное решение. После подтверждения оплаты судебный исполнитель снимает ограничение на выезд в течение одного рабочего дня.
Таким образом, своевременная проверка и погашение долгов помогают избежать лишних проблем при планировании поездок, а также сохраняют ваши финансовые и правовые интересы в порядке.
