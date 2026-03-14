Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.03.2026, 21:10

За что казахстанцам заблокируют выход к самолету

Новости Казахстана

В Казахстане многие граждане сталкиваются с неожиданными препятствиями при планировании поездок за границу. Одной из причин таких проблем становится реестр должников — государственная база, о которой часто забывают до последнего момента. Даже один неоплаченный платеж может превратить обычную поездку в настоящий головоломный сценарий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что такое реестр должников и зачем он нужен

Реестр должников представляет собой государственную систему, в которой фиксируется информация о гражданах, ограниченных в выезде из страны. В базу заносятся только те, по кому уже начато исполнительное производство и вынесено соответствующее постановление судебного исполнителя.

По закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», ограничение на выезд применяется при определённых условиях: долг просрочен более трёх месяцев и превышает сумму 40 МРП (примерно 147 тысяч тенге). Причины попадания в реестр могут быть самыми разными — от задолженности по коммунальным услугам и алиментам до просроченных кредитов, налогов или исполнения судебных решений.

Несмотря на то, что система работает в Казахстане уже несколько лет, многие граждане продолжают не обращать на неё внимания, пока внезапное уведомление не портит тщательно спланированную поездку.

Почему важно проверять реестр регулярно

Даже если человек уверен в отсутствии долгов, эксперты настоятельно рекомендуют периодически проверять себя в базе. Причина проста: уведомление о внесении в реестр может просто не прийти, а ограничения вступают в силу автоматически.

Особое внимание стоит уделять забытым коммунальным платежам, старым кредитным обязательствам, судебным решениям и алиментным задолженностям. Если долг значителен, судебный исполнитель имеет право применить более серьёзные меры, включая арест имущества и принудительное взыскание через продажу на торгах. В таком случае проблема становится очевидной ещё до проверки реестра — однако для предотвращения подобных ситуаций лучше заранее убедиться, что ваши финансовые обязательства выполнены.

Когда проверка обязательна

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку до последней минуты. Наиболее критические моменты — перед покупкой авиабилетов, планированием поездки за границу, после судебного решения или если есть просрочки по кредитам или алиментам.

Идеальный срок для проверки — за несколько дней или недель до вылета. Это позволит вовремя погасить задолженность и избежать неприятных сюрпризов на границе.

Как быстро проверить себя в реестре

Сделать это можно несколькими удобными способами. Наиболее популярные варианты:

  • Через портал eGov.kz: авторизация с помощью ЭЦП, выбор услуги проверки и ввод ИИН.

  • Через Telegram-бот @EgovKzBot, если номер телефона зарегистрирован в базе мобильных граждан.

  • Через мобильное приложение eGov mobile: после авторизации выбирается услуга проверки реестра должников.

  • Самый быстрый способ — на сайте Автоматизированной системы исполнительного производства Министерства юстиции, где достаточно ввести ИИН или ФИО и получить моментальный результат о наличии ограничений.

Эти способы позволяют не только проверить текущий статус, но и заранее выявить потенциальные проблемы, чтобы вовремя их решить.

Что делать, если обнаружили себя в реестре

Если проверка показала наличие задолженности, действовать нужно незамедлительно. Оплатите коммунальные услуги, погасите алименты или выполните судебное решение. После подтверждения оплаты судебный исполнитель снимает ограничение на выезд в течение одного рабочего дня.

Таким образом, своевременная проверка и погашение долгов помогают избежать лишних проблем при планировании поездок, а также сохраняют ваши финансовые и правовые интересы в порядке.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь