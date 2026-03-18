Каждый третий союз не выдерживает: тревожная статистика браков в Казахстане

Несмотря на стабильное количество заключаемых браков в Казахстане, уровень разводов остается высоким. По итогам 2025 года в стране зарегистрировано 115,9 тысячи браков, тогда как число разводов достигло 45,7 тысячи. Фактически это означает, что распадается почти каждый третий союз, что превращает семейную статистику в один из наиболее чувствительных социальных индикаторов, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Общий коэффициент брачности составил 5,69 на тысячу человек, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к институту семьи. Однако на фоне этих данных показатели разводимости — 2,24 на тысячу — формируют тревожную картину: значительная часть браков оказывается недолговечной.

Где чаще создают семьи: региональная картина брачности

Наиболее высокая брачная активность зафиксирована в столице. Астана стала лидером по числу заключенных браков с показателем 6,75 на тысячу человек. Это может быть связано как с миграцией молодежи, так и с более активной социальной жизнью в мегаполисе.

В числе регионов с высоким уровнем брачности также оказались Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, где показатели составили 6,32 и 6,27 соответственно. Эти регионы традиционно демонстрируют стабильную демографическую динамику.

Противоположная ситуация наблюдается в Кызылординской области, где зафиксирован самый низкий уровень брачности — 5,06 на тысячу человек. Это может указывать на особенности социальной структуры или миграционные процессы.

Отдельно стоит отметить, что подавляющее большинство браков заключается в городах — 68,1%, тогда как на сельскую местность приходится лишь 31,9%. Урбанизация продолжает оказывать существенное влияние на семейные процессы.

Возраст и первый брак: кто и когда создает семью

Средний возраст вступления в первый брак в Казахстане остается относительно стабильным. Мужчины, как правило, женятся в 27,9 лет, а женщины выходят замуж в среднем в 25,3 года.

Интересно, что большинство браков по-прежнему являются первыми: 77% мужчин и 78% женщин вступают в официальный союз впервые. Это говорит о том, что традиционная модель семьи сохраняет свою значимость, несмотря на растущие социальные изменения.

Разводы растут: где ситуация наиболее острая

Число разводов в стране достигло 45,7 тысячи случаев за год, и распределение по регионам показывает заметные различия. Наиболее высокий уровень разводимости зафиксирован в Павлодарской области — 3,43 на тысячу человек. Немногим ниже показатели в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях — 3,41 и 3,28 соответственно.

Самая благополучная ситуация наблюдается в Туркестанской области, где уровень разводов значительно ниже — 1,03 на тысячу человек. Это может быть связано с культурными, религиозными и социальными особенностями региона.

Как и в случае с браками, основная доля разводов приходится на города — 74,4%. Городская среда, с ее динамикой и стрессовыми факторами, по-прежнему оказывает давление на устойчивость семейных отношений.

Самые уязвимые годы: когда семьи распадаются чаще всего

Анализ продолжительности браков показывает, что наибольшие риски приходятся на первые годы совместной жизни. Именно этот период становится критическим для большинства пар.

Около 35% разводов происходят в течение первых 1–4 лет после регистрации брака. Еще 24% распадаются в промежутке от 5 до 9 лет. При этом 8% союзов не выдерживают даже первого года.

Эти данные указывают на сложности адаптации к совместной жизни, а также на возможное несоответствие ожиданий и реальности, с которым сталкиваются молодые семьи.

Межэтнические браки и устойчивость семей

Большинство браков в Казахстане остаются моноэтническими — их доля составляет 80,4%. Межэтнические союзы занимают почти пятую часть от общего числа, демонстрируя постепенное разнообразие в семейной структуре общества.

При этом статистика в целом свидетельствует о том, что, несмотря на сохраняющееся стремление к созданию семьи, значительная часть браков оказывается нестабильной. Особенно это заметно в первые годы, когда закладываются основы совместной жизни.

Семья под давлением: что показывают цифры

Совокупные данные подчеркивают: Казахстан остается страной, где институт семьи сохраняет свою значимость, однако сталкивается с серьезными вызовами. Высокий уровень разводов, особенно в первые годы брака, указывает на необходимость более глубокого понимания причин нестабильности семей.

Социальные, экономические и культурные факторы продолжают влиять на устойчивость браков, а урбанизация лишь усиливает эти процессы. В результате формируется новая реальность, в которой создание семьи остается важным шагом, но ее сохранение становится все более сложной задачей.