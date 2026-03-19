Налоговая проверяет честность происхождения денег у всех граждан Казахстана: что нужно знать

Налоговые органы Казахстана усиливают контроль за финансовыми потоками граждан. Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Сеилжан Ахметов рассказал журналистам о текущих проверках физических лиц и о последствиях, которые грозят тем, чьи доходы не соответствуют расходам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: stock.adobe.com

Камеральная проверка: как работает новый контроль

По словам Ахметова, сейчас налоговая служба проводит камеральный контроль — форму проверки, которая осуществляется без визитов к гражданам или в офисы. Все данные анализируются прямо в инспекциях на основе деклараций и отчетов, поданных налогоплательщиками.

«На данный момент проверка ведется, конкретные цифры мы пока не готовы озвучивать. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — сообщил Ахметов, отвечая на вопрос о числе казахстанцев, у которых выявлены расхождения.

Камеральная проверка отличается от выездной тем, что инспекторы оценивают корректность предоставленных данных внутри системы, не покидая своих офисов. Основная цель — выявление несоответствий между официальными доходами и задекларированными расходами.

Что грозит казахстанцам при несоответствиях

Если налоговики обнаруживают расхождения и гражданин не может их объяснить, ему направляется уведомление о предупреждении. В дальнейшем он получает требование уплатить налог в размере 10 процентов от суммы выявленного расхождения.

Это нововведение призвано стимулировать прозрачность финансовых операций и повысить ответственность граждан за правильное декларирование своих доходов и расходов.

Системная интеграция данных: от полетов до покупок за рубежом

Ранее Министерство финансов анонсировало планы по внедрению системы, объединяющей данные из различных государственных баз. В неё будут включены сведения о зарубежных поездках, покупках за границей, имуществе и финансовых операциях.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, новая система позволит проверять, насколько расходы граждан соответствуют их официальным доходам и уплачиваемым налогам. Полноценное сопоставление доходов и расходов будет запускаться поэтапно, с учетом интеграции баз данных и внесения необходимых законодательных изменений.

Расширение контроля на всех граждан

Механизм проверки доходов и расходов не ограничится государственными служащими — он будет распространяться на всех граждан Казахстана. При выявлении значительных расхождений возможны дополнительные проверки, включая участие антикоррупционных органов.

Таким образом, казахстанцам предстоит привыкнуть к более строгому налоговому контролю, где каждая крупная трата и доход могут оказаться в поле зрения финансовых органов.