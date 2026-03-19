Температура воды в Каспийском море
19.03.2026, 14:16

Налоговая проверяет честность происхождения денег у всех граждан Казахстана: что нужно знать

Налоговые органы Казахстана усиливают контроль за финансовыми потоками граждан. Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Сеилжан Ахметов рассказал журналистам о текущих проверках физических лиц и о последствиях, которые грозят тем, чьи доходы не соответствуют расходам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: stock.adobe.com

Камеральная проверка: как работает новый контроль

По словам Ахметова, сейчас налоговая служба проводит камеральный контроль — форму проверки, которая осуществляется без визитов к гражданам или в офисы. Все данные анализируются прямо в инспекциях на основе деклараций и отчетов, поданных налогоплательщиками.

«На данный момент проверка ведется, конкретные цифры мы пока не готовы озвучивать. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — сообщил Ахметов, отвечая на вопрос о числе казахстанцев, у которых выявлены расхождения.

Камеральная проверка отличается от выездной тем, что инспекторы оценивают корректность предоставленных данных внутри системы, не покидая своих офисов. Основная цель — выявление несоответствий между официальными доходами и задекларированными расходами.

Что грозит казахстанцам при несоответствиях

Если налоговики обнаруживают расхождения и гражданин не может их объяснить, ему направляется уведомление о предупреждении. В дальнейшем он получает требование уплатить налог в размере 10 процентов от суммы выявленного расхождения.

Это нововведение призвано стимулировать прозрачность финансовых операций и повысить ответственность граждан за правильное декларирование своих доходов и расходов.

Системная интеграция данных: от полетов до покупок за рубежом

Ранее Министерство финансов анонсировало планы по внедрению системы, объединяющей данные из различных государственных баз. В неё будут включены сведения о зарубежных поездках, покупках за границей, имуществе и финансовых операциях.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, новая система позволит проверять, насколько расходы граждан соответствуют их официальным доходам и уплачиваемым налогам. Полноценное сопоставление доходов и расходов будет запускаться поэтапно, с учетом интеграции баз данных и внесения необходимых законодательных изменений.

Расширение контроля на всех граждан

Механизм проверки доходов и расходов не ограничится государственными служащими — он будет распространяться на всех граждан Казахстана. При выявлении значительных расхождений возможны дополнительные проверки, включая участие антикоррупционных органов.

Таким образом, казахстанцам предстоит привыкнуть к более строгому налоговому контролю, где каждая крупная трата и доход могут оказаться в поле зрения финансовых органов.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь