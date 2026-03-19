Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
19.03.2026, 15:27

Уволить сотрудника в Казахстане станет практически невозможно: Сенат принял закон

Новости Казахстана

Сенат Казахстана принял закон, который существенно меняет правила трудовых отношений и делает процесс увольнения сотрудников более строгим и защищённым для работников. Документ, о котором рассказал руководитель аппарата сената Максим Споткай, направлен на укрепление социальной защищённости и совершенствование условий труда в стране, сообщает Lada.kz. 

Запрет на использование договоров ГПХ

Главным нововведением закона является запрет на заключение гражданско-правовых договоров (ГПХ), если они фактически регулируют трудовые отношения. Ранее такие договоры позволяли работодателям обходить традиционные трудовые нормы, оформляя сотрудников как «подрядчиков», а не полноценный штат.

Максим Споткай уточнил, что под запрет подпадают договоры, при которых выполняются работы по определённой профессии или должности, труд выполняется лично с подчинением внутреннему распорядку компании, а оплата производится не за конкретный результат, а за сам процесс работы. Такие признаки свидетельствуют о фактическом трудовом характере отношений.

Защита одиноких родителей и работников с детьми

Новый закон также усиливает права уязвимых категорий сотрудников. В частности, запрещается увольнение одиноких родителей с детьми до 14 лет, даже если предприятие сокращает штат или снижает объёмы производства. Эта мера призвана дать родителям уверенность в стабильности дохода и защиты семьи в период экономических трудностей.

Усиление роли комиссий и независимых посредников

Закон расширяет возможности участия независимых посредников при работе согласительных комиссий. Кроме того, в период забастовок работодатели и работники обязаны обеспечивать минимально необходимый объём работ на опасных производственных объектах, чтобы сохранять безопасность.

Состав комиссии по расследованию несчастных случаев также расширен: к процессу могут привлекаться адвокаты, супруги или юридические консультанты работников. Кроме того, определяется степень вины сотрудника при несчастных случаях — она не может превышать 25%. Эти меры направлены на прозрачность расследований и снижение конфликтных ситуаций.

Ожидаемые эффекты закона

По словам Максима Споткая, принятие закона позволит повысить уровень социальной защищённости работников, сделать трудовые отношения более прозрачными и существенно снизить количество трудовых споров. Эксперты отмечают, что это один из шагов к созданию более справедливой системы труда, где права сотрудников защищены не формально, а реально.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь