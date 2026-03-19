Уволить сотрудника в Казахстане станет практически невозможно: Сенат принял закон

Сенат Казахстана принял закон, который существенно меняет правила трудовых отношений и делает процесс увольнения сотрудников более строгим и защищённым для работников. Документ, о котором рассказал руководитель аппарата сената Максим Споткай, направлен на укрепление социальной защищённости и совершенствование условий труда в стране, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Запрет на использование договоров ГПХ

Главным нововведением закона является запрет на заключение гражданско-правовых договоров (ГПХ), если они фактически регулируют трудовые отношения. Ранее такие договоры позволяли работодателям обходить традиционные трудовые нормы, оформляя сотрудников как «подрядчиков», а не полноценный штат.

Максим Споткай уточнил, что под запрет подпадают договоры, при которых выполняются работы по определённой профессии или должности, труд выполняется лично с подчинением внутреннему распорядку компании, а оплата производится не за конкретный результат, а за сам процесс работы. Такие признаки свидетельствуют о фактическом трудовом характере отношений.

Защита одиноких родителей и работников с детьми

Новый закон также усиливает права уязвимых категорий сотрудников. В частности, запрещается увольнение одиноких родителей с детьми до 14 лет, даже если предприятие сокращает штат или снижает объёмы производства. Эта мера призвана дать родителям уверенность в стабильности дохода и защиты семьи в период экономических трудностей.

Усиление роли комиссий и независимых посредников

Закон расширяет возможности участия независимых посредников при работе согласительных комиссий. Кроме того, в период забастовок работодатели и работники обязаны обеспечивать минимально необходимый объём работ на опасных производственных объектах, чтобы сохранять безопасность.

Состав комиссии по расследованию несчастных случаев также расширен: к процессу могут привлекаться адвокаты, супруги или юридические консультанты работников. Кроме того, определяется степень вины сотрудника при несчастных случаях — она не может превышать 25%. Эти меры направлены на прозрачность расследований и снижение конфликтных ситуаций.

Ожидаемые эффекты закона

По словам Максима Споткая, принятие закона позволит повысить уровень социальной защищённости работников, сделать трудовые отношения более прозрачными и существенно снизить количество трудовых споров. Эксперты отмечают, что это один из шагов к созданию более справедливой системы труда, где права сотрудников защищены не формально, а реально.