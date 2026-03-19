18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 16:43

МВД Казахстана сделало громкое заявление об амнистии и списании штрафов

Новости Казахстана

Впервые в истории Казахстана государство планирует провести административную амнистию, которая затронет тысячи граждан и может привести к массовому списанию невыплаченных штрафов. О предстоящих изменениях официально сообщило Министерство внутренних дел (МВД) страны, подчеркивая, что инициатива стала возможной благодаря недавним реформам Конституции, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik
Амнистия как инструмент обновления законодательства

По словам представителей МВД, инициатива амнистии была поддержана президентом Касым-Жомарт Токаев и направлена на поддержку граждан, которые допустили административные или отдельные уголовные правонарушения, не угрожающие безопасности государства или жизни людей.

«Впервые в истории страны предусматривается проведение административной амнистии, в рамках которой будет рассмотрен вопрос полного либо частичного списания неисполненных административных штрафов для физических лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Механизм и сроки реализации

В настоящий момент МВД совместно с Министерством юстиции разрабатывают предложения по конкретной модели реализации амнистии. Ведомства уточняют, какие категории граждан смогут воспользоваться списанием штрафов, какие правонарушения будут охвачены, а также какие размеры задолженностей могут быть полностью или частично прощены.

Законопроект, регулирующий процесс амнистии, планируется внести и принять до конца текущей парламентской сессии, которая завершится в июне 2026 года. Ожидается, что после его утверждения тысячи казахстанцев смогут рассчитывать на официальное списание долгов по административным штрафам.

Ограничения и исключения

МВД уточняет, что амнистия не коснется лиц, совершивших наиболее опасные преступления. В список исключений входят террористические и экстремистские действия, коррупционные преступления, насилие и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также акты пыток.

Кроме того, амнистия не затронет рецидивистов и тех, кто скрывается от правосудия. Таким образом, инициатива носит выборочный характер и ориентирована на поддержку граждан, совершивших правонарушения малой и средней тяжести.

Социальный и правовой эффекты

Эксперты отмечают, что амнистия может стать важным шагом в модернизации системы административного права Казахстана, снизить социальное напряжение и укрепить доверие граждан к государственным институтам. Одновременно процесс амнистии позволит очистить судебные и исполнительные органы от мелких долговых дел, сосредоточив их ресурсы на борьбе с более серьезными преступлениями.

Предстоящая административная амнистия в Казахстане обещает стать историческим событием, которое изменит подход государства к исполнению штрафных санкций и создаст прецедент для дальнейших реформ в сфере права и правосудия.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь