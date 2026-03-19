Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.03.2026, 16:23

Автомобильный бренд, который укрепляет позиции в Казахстане и делает покупку кроссоверов еще доступнее!

Новости Казахстана 0 557

Бренд Jetour продолжает усиливать свои позиции на автомобильном рынке Казахстана. По итогам 2025 года марка вошла в число лидеров продаж новых автомобилей в стране: за год было реализовано 14 507 автомобилей Jetour, что позволило бренду закрепиться в топ-5 самых продаваемых автомобильных марок Казахстана. Такой результат говорит не только о высоком интересе к моделям бренда, но и о доверии со стороны потребителей, которое формируется за счет актуального модельного ряда, качества автомобилей и уверенного присутствия марки на рынке.

Показательно, что в течение 2025 года Jetour демонстрировал устойчивую положительную динамику, став самым быстрорастущим автомобильным брендом на рынке Казахстана с приростом продаж 53% по итогам года. Кроме того, уже по итогам первого полугодия бренд вышел на первое место среди китайских автомобильных марок в Казахстане, показав рост продаж на 125%. Для бренда это стало важным подтверждением того, что Jetour воспринимается рынком как надежная и востребованная марка, способная уверенно конкурировать в одном из самых активных сегментов — сегменте кроссоверов.

Развитие Jetour в Казахстане сопровождается и расширением локального присутствия. В 2025 году был запущен мелкоузловой выпуск Jetour X70 Plus в Костанае, а также продолжилось укрепление дилерской инфраструктуры бренда. Сегодня бренд представлен 32 дилерскими центрами и присутствует не только в крупных городах Казахстана, но и в регионах, делая свои автомобили ближе и доступнее для широкого круга покупателей. Все это подтверждает серьезность долгосрочных планов Jetour на казахстанском рынке.

На этом фоне особенно актуально выглядит текущее ценовое предложение бренда. Сегодня приобрести автомобили Jetour в Казахстане можно на привлекательных условиях: Jetour Dashing доступен от 8 990 000 тенге, Jetour X70 Plus — от 10 990 000 тенге, Jetour X90 Plus — от 11 490 000 тенге. Таким образом, бренд, уже доказавший свою востребованность и надежность на рынке, сегодня предлагает покупателям еще и весомый ценовой аргумент.

Для потребителей это возможность обратить внимание на современные кроссоверы, которые уже получили признание на рынке Казахстана и подтвердили свою конкурентоспособность реальными продажами. Подробности о комплектациях, условиях приобретения и тест-драйве можно узнать в официальных дилерских центрах Jetour Qazaqstan.

На правах рекламы

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь