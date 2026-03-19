Можно ли получать пенсию в Казахстане без гражданства — ответ ЕНПФ

Иностранные граждане действительно могут получать пенсионные выплаты в Казахстане — но при одном важном условии: речь идет только о трудящихся из стран Евразийский экономический союз. В этот союз входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, и их граждане имеют право официально работать на территории республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

При этом система устроена так, что такие работники не отличаются от казахстанцев в части пенсионных отчислений. Работодатели обязаны перечислять за них взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, благодаря чему в будущем иностранцы получают право на пенсионные выплаты.

Как работает механизм пенсионных выплат

Принцип начисления пенсий для иностранных работников основан на накопительной системе. Все взносы аккумулируются в ЕНПФ, и при достижении пенсионного возраста или при установлении инвалидности первой или второй группы человек получает выплаты из своих накоплений.

Этот механизм действует зеркально. Казахстанцы, работающие в странах ЕАЭС, также могут претендовать на пенсию в тех государствах, где они трудились. Если гражданин Казахстана наработал стаж от трех до пяти лет в одной из стран союза, то именно это государство будет обязано назначить ему выплаты за соответствующий период.

Почему стало возможным «двойное» пенсионное обеспечение

Ключевую роль в этом процессе сыграло соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, вступившее в силу в 2021 году. Оно закрепило право работников получать пенсию в той стране, где они официально работали и делали отчисления.

"Если гражданин Казахстана приобретет стаж работы в 3-5 лет на территории страны-члена ЕАЭС, то при возникновении права на пенсию та страна, где трудился трудовой мигрант, назначит пенсию за отработанные годы", – сообщили в ЕНПФ.

Фактически это означает, что стаж не «сгорает» при переезде. Каждая страна учитывает отработанные на ее территории годы и выплачивает свою часть пенсии. Таким образом, человек может получать две выплаты: одну — в стране гражданства, вторую — в стране трудовой деятельности.

Сколько иностранцев уже получают пенсию в Казахстане

По данным ЕНПФ, на начало 2026 года в Казахстане уже сформировалась заметная база иностранных работников, участвующих в пенсионной системе. Работодатели перечисляли взносы более чем за 105 тысяч граждан стран ЕАЭС.

При этом реальные выплаты уже назначены сотням людей. Всего фонд обработал заявления от 291 человека. Основная часть получателей — 266 человек — оформили пенсию по возрасту. Еще 25 выплат были произведены наследникам в связи со смертью трудящихся.

Ситуация с казахстанцами за рубежом

Аналогичный механизм действует и для граждан Казахстана, работавших в странах ЕАЭС. На сегодняшний день пенсию за границей получают 26 казахстанцев — либо по возрасту, либо по инвалидности.

Кроме того, отдельные выплаты назначены в связи с потерей кормильца: такие компенсации получают четыре человека после смерти двух граждан.

Где проходит граница законности

Несмотря на возможность получать пенсии из разных стран, система строго регулируется. Соглашение не допускает злоупотреблений и двойного получения государственных выплат без оснований.

Например, если человек сменил гражданство, он не может продолжать получать государственную пенсию в Казахстане без законных оснований. Все выплаты привязаны к реальному стажу, официальной занятости и фактически уплаченным взносам.

Почему это важно для рынка труда

Фактически новая система делает рынок труда внутри ЕАЭС более прозрачным и привлекательным. Работники получают уверенность в том, что их стаж будет учтен, а пенсионные накопления не потеряются при переезде.

Это особенно актуально на фоне роста трудовой миграции внутри союза. Возможность сохранить и приумножить пенсионные права становится важным фактором при выборе страны для работы, а сама система — инструментом социальной защиты на международном уровне.