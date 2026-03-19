Казахстан вошел в элиту мировых экономик

Казахстан официально вошел в число 40 крупнейших экономик мира, заняв 36 место по объему валового внутреннего продукта с учетом паритета покупательной способности (ППС). Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда, опубликованные на платформе Visual Capitalist, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Эксперты МВФ оценили экономику Казахстана в $973 миллиарда. Это подтверждает лидерство республики в Центральной Азии: страна опережает соседние государства по объему производства, активности бизнеса и уровню инвестиций.

Глобальный рейтинг: Китай, США, Индия

Возглавляет мировой рейтинг Китай с экономикой, оцениваемой в $43,5 трлн по ППС. На втором месте США ($31,8 трлн), на третьем – Индия. Согласно аналитикам, учет паритета покупательной способности меняет привычный взгляд на мировую экономику. Если по номинальному ВВП лидируют США, то с учетом ППС именно Китай с 2014 года удерживает доминирующее положение.

Общий объем мировой экономики в 2026 году, рассчитанный по ППС, составит около $219 трлн. Такой подход позволяет скорректировать экономические показатели с учетом различий в стоимости жизни и покупательской способности населения в разных странах.

Европа: номинальные показатели vs ППС

В Европе разница между номинальным ВВП и ППС особенно заметна. По номинальному ВВП крупнейшей экономикой остается Германия, за ней следуют Великобритания, Франция, Италия и Россия. Однако с учетом ППС лидером становится Россия, чья экономика оценивается в $7,3 трлн, что выводит ее на четвертое место в мировом рейтинге после Китая, США и Индии.

Развивающиеся рынки: новые лидеры в Америке

На развивающихся рынках ситуация также демонстрирует неожиданные тенденции. В Южной Америке Бразилия с экономикой $5,2 трлн и Мексика с $3,6 трлн обошли Канаду ($2,8 трлн), став второй и третьей крупнейшими экономиками континента. Эти данные подчеркивают динамику роста развивающихся стран и изменение традиционных экономических центров.

Казахстан, укрепивший свои позиции в глобальном рейтинге, демонстрирует устойчивый экономический рост и сохраняет ключевую роль в Центральной Азии, привлекая внимание международных инвесторов и экономических аналитиков.