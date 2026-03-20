Ипотека не для слабонервных: сколько на самом деле нужно зарабатывать в Казахстане, чтобы купить жилье

В Казахстане ипотечный рынок активно развивается, но многие граждане сталкиваются с вопросом: сколько нужно зарабатывать, чтобы реально позволить себе жильё на вторичном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Требования банков к зарплате заемщика

Банки предъявляют строгие требования к потенциальным заемщикам. В первую очередь, учитывается официальная зарплата с уплатой пенсионных взносов. Кроме того, важно иметь стабильный стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев.

Финансовая дисциплина также имеет значение: платеж по ипотеке должен составлять не более половины дохода. Если у заемщика есть другие кредиты, банки суммируют все ежемесячные платежи.

Например, ежемесячный платёж по ипотеке в 480 000 тенге потребует дохода минимум 960 000 тенге. При наличии дополнительного кредита с платежом 120 000 тенге общая зарплата должна достигать 1 200 000 тенге.

Особое внимание уделяется браку: если заявка подаётся одним из супругов, банк учитывает общий доход семьи. Крупные кредиты второго супруга могут снизить шансы на одобрение, но высокий доход второй половины, наоборот, помогает увеличить сумму кредита или улучшить условия ипотеки.

Сколько платить за ипотеку на вторичке

На рынке вторичной недвижимости ипотеку выдают такие банки, как Altyn Bank, Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Нурбанк, ForteBank, RBK и Отбасы банк. Рассмотрим условия для бюджетной квартиры стоимостью 30 миллионов тенге, с минимальной первоначалкой 20–30% и сроком кредитования 10 лет.

В Altyn Bank ставка составляет 22,3%, первоначальный взнос 20%, ежемесячный платёж — 501 000 тенге, что требует зарплаты не менее 1 002 000 тенге. В Halyk Bank ставка ниже — 20,5%, платёж 472 000 тенге, а доход заемщика должен быть от 944 000 тенге.

Банк ЦентрКредит предлагает два варианта: стандартный с 21,7% ставкой, платёж 479 480 тенге и зарплатой от 959 000 тенге, и программу JAÑA с более выгодной ставкой 15,5%, платёж 472 000 тенге, зарплата от 944 000 тенге.

Нурбанк предлагает ставку 21,5%, платёж 488 000 тенге и зарплату от 976 000 тенге. В ForteBank ставка самая низкая для БВУ — 15%, первоначальный взнос 30%, платёж 484 000 тенге, доход заемщика от 968 000 тенге. RBK с первоначальным взносом 30% и ставкой 22% формирует платёж 434 000 тенге, требуя зарплату всего от 868 000 тенге.

Таким образом, средняя зарплата, необходимая для оформления ипотеки на вторичку в банках второго уровня, составляет около 965 500 тенге.

Особенности ипотеки в Отбасы банке

Отбасы банк работает по системе жилищных строительных сбережений. Здесь сначала необходимо открыть депозит и накопить на нём первоначальный взнос, который составляет не менее 50% стоимости жилья. Чем дольше клиент копит, тем ниже процентная ставка.

Промежуточный заём с минимальной ставкой 7,5% позволяет получить кредит уже через 6 месяцев накоплений (опытный показатель ОП — 5). Жилищный заём с ставкой 4% можно оформить после трёх лет накоплений (ОП — 16). При этом ежемесячные платежи составляют 222 000 тенге по промежуточному займу и 217 000 тенге по жилищному заёму, что требует зарплаты от 444 000 тенге. Если копить дольше и оформить жилищный кредит с 9-летним сроком, платёж снижается до 167 000 тенге, а зарплата — до 334 000 тенге.

Что делать, если зарплаты не хватает

Если официальный доход не позволяет взять ипотеку на желаемую сумму, банки могут учесть дополнительный доход. Это могут быть гонорары с фриланса, прибыль от аренды недвижимости или бизнеса. Главное — предоставить подтверждающие документы, чтобы допдоход был официально учтён.

Также можно использовать дополнительный залог, например недвижимость, либо поручителя с высоким доходом. Государственные программы также помогают снизить финансовую нагрузку. Например, с 10 марта начался приём заявок по программе «Наурыз» с первоначальным взносом всего 10%, где максимальный платёж за квартиру стоимостью 30 миллионов тенге составляет 333 000 тенге и далее постепенно снижается.

Вывод

Ипотека в Казахстане сегодня доступна, но требует чёткого понимания своих финансовых возможностей. Средняя зарплата в банках второго уровня для покупки бюджетной квартиры около миллиона тенге, однако благодаря накоплениям, дополнительному доходу и государственным программам реальная квартира становится ближе к каждому, кто готов планировать и рассчитывать свои расходы.