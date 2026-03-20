Старые деньги уходят в прошлое: как изменится жизнь каждого казахстанца

С 19 марта 2026 года в Казахстане вступает в силу принципиально новый закон «О банках и банковской деятельности», который заменяет почти тридцатилетнюю нормативную базу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Этот шаг знаменует собой настоящий переход страны к цифровой финансовой эпохе, когда привычные банковские операции, кредиты и даже национальная валюта начинают восприниматься в новом формате. Вводятся десятки поправок к различным нормативным правовым актам (НПА), а вместе с ними — новые подходы к лицензированию, надзору за банками и регулированию цифровых платежей.

Новый закон: прежнее название, новое содержание

Хотя название закона осталось прежним, его содержание претерпело радикальные изменения. Действующий с 1995 года норматив, неоднократно дополнявшийся и изменявшийся на протяжении последних 30 лет, оказался недостаточным для регулирования современных финансовых реалий. За последние пять лет в него были внесены поправки 31 отдельным законом, однако этого было явно недостаточно. В результате был подготовлен новый, принципиально современный закон, соответствующий задачам цифровизации экономики и развитию финтех-сектора.

Президент страны в своем Послании 2 сентября 2024 года подчеркнул:

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях."

Проект закона был разработан в 2025 году, получил обязательный пакет заключений, включая консультативный документ регуляторной политики (КДРП), и внесен в Мажилис в сентябре того же года. 16 января 2026 года закон был официально принят, и теперь его нормы начинают действовать с 19 марта 2026 года.

Комплексная финансовая реформа

Новый закон сопровождается пакетами поправок, в том числе Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства», затрагивающими семь кодексов и десятки других законов. Их внедрение планируется поэтапно.

Финансовая реформа включает:

новую систему лицензирования банковской деятельности с базовыми и универсальными лицензиями;

усиленный надзор за банками, включающий защиту прав потребителей и трехуровневую систему досудебного урегулирования споров;

формирование современной цифровой финансовой инфраструктуры.

Особое внимание закон уделяет цифровой форме национальной валюты — цифровому тенге, который теперь официально является законным платежным средством.

Цифровой тенге: новые возможности и уникальная идентификация

Закон «О платежах и платежных системах» дополнен новой главой 7-1 «Цифровой тенге». Основное отличие цифровых тенге от других форм денег — возможность их маркировки.

"Маркировка цифровых тенге — присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью дальнейшей идентификации."

Это означает, что цифровые тенге можно будет использовать так, чтобы конкретно отслеживать их расходование. Например, государственные организации смогут контролировать целевое использование траншей подрядчиками, а родители — переводить деньги детям на определенные нужды, исключая возможность нецелевого использования. Интересно, что для оплаты цифровыми тенге интернет-соединение не требуется, что делает их удобными и в офлайн-режиме.

Кроме того, закон о цифровых активах уточняет регулирование операций с криптовалютами и цифровыми активами. С 18 июля 2026 года в Казахстане разрешается совершать сделки с криптовалютами наравне с обычной собственностью, что открывает новые горизонты для инвестиций и финансовых операций.

Вознаграждение и новые правила потребительского кредитования

Некоторые изменения вступают в силу уже 19 марта. Например, новая редакция статьи 751 Гражданского кодекса обязывает банки выплачивать клиентам вознаграждение за пользование деньгами, размещенными на текущих счетах. Ранее проценты начислялись только на депозиты. Теперь же, хотя максимальная ставка вознаграждения ограничена 1% годовых, практика стимулирует хранение средств в банках и повышает прозрачность операций.

Существенные изменения коснулись и потребительского кредитования. Новый закон сокращает срок просрочки по предыдущим займам, после которого заемщик лишается права на новый кредит, с 90 до 30 дней. Кроме того, вводится возможность удаленной биометрической идентификации для получения кредитов до 150 МРП (648 750 тенге), что упрощает процесс для новичков. Кредиты выше этой суммы по-прежнему требуют личного присутствия в банке.

Долгий переходный период и поэтапное внедрение

Новые финансовые нормы не вводятся одномоментно. Помимо 19 марта и 18 июля 2026 года, часть поправок начнет действовать с 1 мая, 1 и 2 июля, а новеллы, касающиеся страхования, вступят в силу только с 1 января 2027 года. Такой поэтапный подход позволяет плавно адаптировать банковскую и финансовую систему к цифровой эпохе, минимизируя риски для клиентов и организаций.