Как изменились правила получения ВНЖ и РВП в Казахстане

В 2026 году Казахстан продолжает оставаться одной из ключевых стран притяжения для иностранцев в регионе. По данным Министерство внутренних дел Казахстана, на начало марта в стране постоянно проживают более 240 тысяч иностранных граждан, имеющих вид на жительство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иностранцы в Казахстане: цифры, которые показывают тенденцию

Точная цифра составляет 241 тысячу человек, и почти половину из них — 97,5 тысячи — составляют граждане России. Это более 40% от общего числа постоянно проживающих иностранцев, что подчеркивает устойчивый миграционный поток между двумя странами.

География расселения также демонстрирует закономерности: чаще всего россияне выбирают крупные города и экономически развитые регионы. В числе лидеров — Алматы, Астана, а также Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Эти территории традиционно предлагают больше возможностей для работы, бизнеса и комфортной жизни.

Отдельно в МВД отметили, что с 2024 года по настоящее время разрешение на постоянное проживание получили около 19 тысяч граждан России. Это говорит о том, что интерес к долгосрочному переезду в Казахстан сохраняется и даже усиливается.

Временное пребывание: кто и зачем оформляет РВП

Помимо постоянно проживающих иностранцев, значительную долю составляют те, кто находится в стране временно. По состоянию на март 2026 года таких насчитывается около 63 тысяч человек. Среди них почти 10 тысяч — граждане России.

Основные точки притяжения временных мигрантов — крупнейшие города страны: Алматы, Астана и Шымкент, а также регионы с активной экономикой, включая Алматинскую, Атыраускую и Мангистаускую области.

Разрешение на временное проживание, или РВП, является первым шагом для легализации пребывания в Казахстане. Этот документ позволяет иностранцу находиться в стране на законных основаниях в течение определенного срока, который зависит от цели визита — будь то работа, учеба или воссоединение с семьей.

РВП: быстрый доступ к легальному статусу

Процедура получения РВП в Казахстане остается сравнительно простой и оперативной. Оформление возможно через территориальные органы полиции, государственную корпорацию или онлайн-порталы.

Заявителю необходимо подать анкету и пакет документов, состав которого зависит от цели пребывания. При этом важной особенностью является скорость рассмотрения — всего один рабочий день. Услуга предоставляется бесплатно, что делает РВП доступным инструментом для легализации.

Получить разрешение можно с 16-летнего возраста, что особенно важно для молодых иностранцев, планирующих учебу или начало карьеры в Казахстане.

ВНЖ: более строгий, но стабильный статус

В отличие от РВП, вид на жительство дает иностранцу право на постоянное проживание в стране и значительно расширяет его возможности. Однако процедура получения ВНЖ более сложная и требует тщательной проверки.

Срок рассмотрения заявления достигает 45 календарных дней. За это время компетентные органы оценивают соответствие заявителя ключевым требованиям.

Главными условиями остаются подтверждение платежеспособности и отсутствие непогашенной судимости. Эти критерии направлены на обеспечение экономической устойчивости и безопасности принимающей стороны.

ВНЖ выдается сроком на 10 лет, однако его действие не может превышать срок действия национального паспорта иностранца. Это означает, что при замене паспорта потребуется обновление и самого вида на жительство.

Когда получить ВНЖ проще: скрытые преимущества

Несмотря на строгие требования, существует ряд обстоятельств, которые могут существенно облегчить процесс получения вида на жительство.

К таким факторам относится рождение на территории Казахстана, наличие в прошлом гражданства страны, а также близкие родственные связи с гражданами республики. Эти условия позволяют рассчитывать на более лояльный подход при рассмотрении заявки.

Отдельно стоит отметить, что детям до 16 лет отдельный ВНЖ не оформляется — их статус автоматически привязан к родителям.

Казахстан как центр притяжения: что стоит за цифрами

Рост числа иностранцев с ВНЖ и РВП отражает не только миграционные процессы, но и более глубокие изменения. Казахстан укрепляет свою позицию как стабильная и привлекательная страна для жизни, работы и инвестиций.

Сочетание относительно простой процедуры легализации, экономических возможностей и географической близости делает страну особенно привлекательной для граждан соседних государств.

В 2026 году становится очевидно: Казахстан не просто принимает иностранцев — он формирует новую миграционную реальность, где правила становятся прозрачнее, а возможности — шире.