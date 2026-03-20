Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
20.03.2026, 11:16

В Казахстане появится новый мегаполис с собственным мини‑правительством

Казахстан на пути к строительству нового умного мегаполиса. Вице-премьер Канат Бозумбаев на совместном заседании мажилиса и сената парламента представил подробности уникального проекта города Алатау, который получает особый государственный статус и отдельный механизм управления, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : акимат Алматинской области

Проект Алатау — это не просто новый город. Это целая экосистема, основанная на отдельной финансовой модели и специальном правовом режиме. Бозумбаев подчеркнул, что город будет функционировать на новой институциональной основе, которая позволит внедрять инновационные управленческие решения и стимулировать экономическую активность в новых отраслях.

Город как лаборатория инноваций: мировой опыт и новые возможности

По словам вице-премьера, эксперты Казахстана тщательно изучили опыт создания современных городов с особым режимом в мире — от Сингапура до Дохи, Дубая и китайского острова Хайнань. Это позволило определить ключевые направления для Алатау: налоговые льготы, самостоятельность в инвестиционной поддержке и гибкие административные режимы, которые особенно важны для новых отраслей экономики.

Одним из интереснейших направлений является так называемая "экономика малых высот", предусматривающая использование воздушного пространства до трёх тысяч метров. Это открывает новые возможности для дронов, логистических решений и воздушной инфраструктуры, которые пока не внедрены в других регионах Казахстана.

Инвестиции и рабочие места: амбициозные планы развития

С момента создания Алатау интерес инвесторов к городу остаётся высоким. Уже сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, что создаст около 30 тысяч рабочих мест. Среди компаний, которые планируют развивать здесь свои проекты, — мировые бренды Mars, PepsiCo Central Asia и Hyundai Green Food, а также индустриально-логистические хабы G-TRANS и Integrity Logistics. В числе социальных инициатив — ASP Arena и K-Park.

Развитие города строится на долгосрочной основе: поэтапный план инфраструктуры рассчитан до 2030 года, а стратегия и мастер-план — на 15 и 30 лет соответственно. Международные эксперты прогнозируют, что к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь $50 млрд.

Новый госорган управляет городом

Для управления Алатау будет создан новый государственный орган — Alatau City Authority, деятельность которого регулируется Советом под руководством премьер‑министра. Главный исполнительный директор будет отвечать за текущее управление, тогда как Совет будет принимать ключевые стратегические решения и утверждать административные акты. Маслихат и акимат сохраняют ответственность за социальные, коммунальные и общественные вопросы.

Бюджет города формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. Порядок отбора и финансирования проектов также утверждается Советом.

Алатау как цифровой хаб и международный бизнес-центр

Проект нового умного города строится на базе бывшего села Жетыген в Алматинской области. В 2025 году Алатау получил статус "территории опережающего развития" и постепенно превращается в международный бизнес-хаб с особым экономическим режимом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона. Это подразумевает применение технологий Smart City и возможность оплаты товаров и услуг с использованием криптовалют, что делает Алатау уникальным центром инноваций и цифровых решений.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь