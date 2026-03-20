Амнистия с двойным дном: кому из водителей в Казахстане "простят" грехи, а кому — нет

В Казахстане обсуждается возможность первой в истории страны административной амнистии, которая может коснуться сотен тысяч граждан, совершивших различные правонарушения. В то же время вопрос о том, затронет ли амнистия водителей, лишенных прав, вызывает серьезные споры в правительственных кругах и среди экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Амнистия, как исторический шаг

17 марта президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении масштабной административной амнистии, приуроченной к принятию новой редакции Конституции. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Казахстан вступает в новый этап развития, который предполагает обновление взаимоотношений между государством и гражданами. По словам президента, амнистия охватит ряд уголовных и административных дел, однако детали пока остаются предметом обсуждения.

Опасные последствия для водителей-лишенцев

Журналисты NUR.KZ поинтересовались у депутата Бакытжана Базарбека, коснется ли амнистия тех, кто был лишен водительских прав по разным причинам, включая вождение в состоянии алкогольного опьянения. Депутат в кулуарах правительства дал развернутый комментарий, подчеркивая сложность вопроса и потенциальные риски.

"Это палка о двух концах. С одной стороны, есть граждане, которые считают себя пострадавшими и ждут восстановления своих прав. С другой — мы не должны забывать, что речь идет о безопасности на дороге. Люди, лишенные прав за алкоголь или другие серьезные нарушения, могут снова сесть за руль, что ставит под угрозу жизнь и здоровье других граждан, включая детей и родственников", — отметил Базарбек.

Депутат подчеркнул, что вопрос о включении водителей-лишенцев в амнистию сейчас тщательно анализируется. По его словам, его личная позиция против такого шага, несмотря на то, что большинство лишенцев поддерживают амнистию.

Противоречия и социальные ожидания

Амнистия вызывает неоднозначные реакции в обществе. С одной стороны, граждане, которые по тем или иным причинам были наказаны административно, ждут облегчения и восстановления прав. С другой — эксперты обращают внимание на возможные негативные последствия для безопасности на дорогах. Власти стоят перед сложной задачей — соблюсти баланс между социальной справедливостью и безопасностью.

Ожидается, что окончательное решение по амнистии будет объявлено в ближайшие недели. Власти обещают учитывать все риски и аргументы, чтобы новые меры действительно способствовали укреплению доверия между государством и гражданами, не создавая угрозы для общества.