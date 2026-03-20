18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.03.2026, 12:25

Амнистия с двойным дном: кому из водителей в Казахстане "простят" грехи, а кому — нет

Новости Казахстана

В Казахстане обсуждается возможность первой в истории страны административной амнистии, которая может коснуться сотен тысяч граждан, совершивших различные правонарушения. В то же время вопрос о том, затронет ли амнистия водителей, лишенных прав, вызывает серьезные споры в правительственных кругах и среди экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"
Фото: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"

Амнистия, как исторический шаг

17 марта президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении масштабной административной амнистии, приуроченной к принятию новой редакции Конституции. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Казахстан вступает в новый этап развития, который предполагает обновление взаимоотношений между государством и гражданами. По словам президента, амнистия охватит ряд уголовных и административных дел, однако детали пока остаются предметом обсуждения.

Опасные последствия для водителей-лишенцев

Журналисты NUR.KZ поинтересовались у депутата Бакытжана Базарбека, коснется ли амнистия тех, кто был лишен водительских прав по разным причинам, включая вождение в состоянии алкогольного опьянения. Депутат в кулуарах правительства дал развернутый комментарий, подчеркивая сложность вопроса и потенциальные риски.

"Это палка о двух концах. С одной стороны, есть граждане, которые считают себя пострадавшими и ждут восстановления своих прав. С другой — мы не должны забывать, что речь идет о безопасности на дороге. Люди, лишенные прав за алкоголь или другие серьезные нарушения, могут снова сесть за руль, что ставит под угрозу жизнь и здоровье других граждан, включая детей и родственников", — отметил Базарбек.

Депутат подчеркнул, что вопрос о включении водителей-лишенцев в амнистию сейчас тщательно анализируется. По его словам, его личная позиция против такого шага, несмотря на то, что большинство лишенцев поддерживают амнистию.

Противоречия и социальные ожидания

Амнистия вызывает неоднозначные реакции в обществе. С одной стороны, граждане, которые по тем или иным причинам были наказаны административно, ждут облегчения и восстановления прав. С другой — эксперты обращают внимание на возможные негативные последствия для безопасности на дорогах. Власти стоят перед сложной задачей — соблюсти баланс между социальной справедливостью и безопасностью.

Ожидается, что окончательное решение по амнистии будет объявлено в ближайшие недели. Власти обещают учитывать все риски и аргументы, чтобы новые меры действительно способствовали укреплению доверия между государством и гражданами, не создавая угрозы для общества.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь