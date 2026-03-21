Казахстанцы устроили «конный бум» на тарелках: 15-летний рекорд побит

Впервые за 15 лет жители Казахстана побили рекорд по потреблению конины. По итогам 2025 года среднестатистический казахстанец в среднем съел 7,63 килограмма этого традиционного мясного продукта. Такие данные приводит аналитический отчет Первого кредитного бюро, сообщает Lada.kz.

Аналитики отмечают, что объем потребляемой конины заметно колеблется в зависимости от времени года. Наибольший спрос на это мясо наблюдается в самые холодные кварталы – первый и четвертый. Интересно, что именно в октябре-декабре за последние четыре года фиксируются исторические рекорды. В эти месяцы казахстанцы едят конины больше, чем в любое другое время года, что традиционно связывают с праздничными застольями и зимним рационом, включающим сытные и калорийные блюда.

Мясная карта страны меняется

Рост потребления конины заметно опережает увеличение общего потребления мяса. В IV квартале 2025 года среднедушевое потребление конины увеличивалось значительно быстрее, чем мясных продуктов в целом. Если за год общее мясо добавило лишь 0,6% и достигло 21,96 кг на душу населения, то конина выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом. Общий показатель мясного потребления за 2025 год составил 84,4 кг на человека, что также является рекордом, хотя темпы прироста к прошлому году оказались скромными — всего +1,9%.

Конина набирает вес в рационе

Структура мясного потребления в стране постепенно меняется. Доля конины в рационе казахстанцев достигла 9% в 2025 году, увеличившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают этот сдвиг с ростом цен на другие виды мяса. В частности, за год говядина подорожала на 32,1%, баранина — на 28,8%, тогда как конина выросла в цене «всего» на 17,3%, а птица — на 10,7%. Именно этот более умеренный рост делает конину относительно доступным выбором для многих семей.

Традиции, цены и привычки формируют рекорды

Новый рекорд потребления конины демонстрирует не только приверженность казахстанцев национальным гастрономическим традициям, но и чувствительность жителей к ценовой динамике на мясном рынке. Эксперты подчеркивают, что изменения в структуре рациона отражают одновременно и культурные предпочтения, и экономические реалии, влияющие на выбор того или иного вида мяса.