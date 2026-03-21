Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
21.03.2026, 08:54

Казахстанцы устроили «конный бум» на тарелках: 15-летний рекорд побит

Новости Казахстана

Впервые за 15 лет жители Казахстана побили рекорд по потреблению конины. По итогам 2025 года среднестатистический казахстанец в среднем съел 7,63 килограмма этого традиционного мясного продукта. Такие данные приводит аналитический отчет Первого кредитного бюро, сообщает Lada.kz. 

Фото: centralasia-travel.com
Среднестатистический казахстанец съел рекордное количество конины

Аналитики отмечают, что объем потребляемой конины заметно колеблется в зависимости от времени года. Наибольший спрос на это мясо наблюдается в самые холодные кварталы – первый и четвертый. Интересно, что именно в октябре-декабре за последние четыре года фиксируются исторические рекорды. В эти месяцы казахстанцы едят конины больше, чем в любое другое время года, что традиционно связывают с праздничными застольями и зимним рационом, включающим сытные и калорийные блюда.

Мясная карта страны меняется

Рост потребления конины заметно опережает увеличение общего потребления мяса. В IV квартале 2025 года среднедушевое потребление конины увеличивалось значительно быстрее, чем мясных продуктов в целом. Если за год общее мясо добавило лишь 0,6% и достигло 21,96 кг на душу населения, то конина выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом. Общий показатель мясного потребления за 2025 год составил 84,4 кг на человека, что также является рекордом, хотя темпы прироста к прошлому году оказались скромными — всего +1,9%.

Конина набирает вес в рационе

Структура мясного потребления в стране постепенно меняется. Доля конины в рационе казахстанцев достигла 9% в 2025 году, увеличившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают этот сдвиг с ростом цен на другие виды мяса. В частности, за год говядина подорожала на 32,1%, баранина — на 28,8%, тогда как конина выросла в цене «всего» на 17,3%, а птица — на 10,7%. Именно этот более умеренный рост делает конину относительно доступным выбором для многих семей.

Традиции, цены и привычки формируют рекорды

Новый рекорд потребления конины демонстрирует не только приверженность казахстанцев национальным гастрономическим традициям, но и чувствительность жителей к ценовой динамике на мясном рынке. Эксперты подчеркивают, что изменения в структуре рациона отражают одновременно и культурные предпочтения, и экономические реалии, влияющие на выбор того или иного вида мяса.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь