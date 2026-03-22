Казахстан и Россия открывают новую эру скоростного транзита

Казахстан и Россия делают новый шаг к укреплению сотрудничества в железнодорожной отрасли, стремясь повысить эффективность трансграничных перевозок и сократить время доставки грузов. В Москве прошло заседание Комиссии по безопасности движения, где обсуждались ключевые вопросы совместной работы железнодорожных компаний и транспортных ведомств стран СНГ, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Совещание в Москве: СНГ объединяет усилия

В мероприятии приняли участие представители АО "НК "КТЖ", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), а также железнодорожных администраций Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и других стран. Основной акцент был сделан на повышение надежности и безопасности перевозок, а также на оптимизацию транзитных маршрутов.

Заместитель председателя правления КТЖ Марат Шакенов обсудил с первым заместителем генерального директора РЖД Сергеем Павловым возможность обмена локомотивами. Это решение направлено на приоритетный пропуск техники, что позволит ускорить продвижение транзитных составов и уменьшить нагрузку на инфраструктуру.

Приоритет — эффективность и безопасность

Представители КТЖ подчеркнули, что координация действий транспортных ведомств стран СНГ является одним из ключевых факторов обеспечения надежности перевозок. Особое внимание уделялось гармонизации стандартов безопасности и внедрению современных технических регламентов.

В рамках заседания был утвержден обновленный состав Экспертной группы по нормативно-техническому регулированию. Ее участники продолжат работу над унификацией правил и процедур, что создаст единые стандарты на железнодорожном транспорте и позволит сократить административные барьеры для международных перевозок.

Новый этап транзита

Эксперты отмечают, что такие инициативы способны не только ускорить доставку грузов между странами, но и снизить эксплуатационные расходы железнодорожных компаний. Совместные усилия Казахстана и России направлены на создание более предсказуемой и безопасной транспортной среды для транзита через территорию СНГ, что особенно важно для международной торговли.