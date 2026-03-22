Елена Рыбакина вошла в список самых эффектных теннисисток планеты

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не только уверенно держит звание первой ракетки страны, но и привлекла внимание поклонников и экспертов своей привлекательностью. По версии популярного Twitter-аккаунта SK , в мартовском рейтинге она вошла в число самых очаровательных спортсменок мирового тенниса, сообщает Lada.kz.

Место в рейтинге: четвертое и заметное

Twitter-аккаунт SK опубликовал топ-15 самых популярных и привлекательных теннисисток WTA за март 2026 года. В этом списке Елена Рыбакина заняла почетное четвертое место, подтверждая, что успех на корте сочетается у нее с яркой внешностью и харизмой.

Лидеры списка

Рейтинг возглавила российская теннисистка Анна Калинская, за ней следуют:

Арина Соболенко (Беларусь) — второе место;

Эмма Радукану (Великобритания) — третье место;

Елена Рыбакина (Казахстан) — четвертое место;

Паула Бадоса (Испания) — пятая позиция.

Полный топ-15: разнообразие стран и стилей

Рейтинг демонстрирует интернациональность и разнообразие женского тенниса:

Виктория Мбоко (Канада) Аманда Анисимова (США) Марта Костюк (Украина) Донна Векич (Хорватия) Ева Лис (Германия) Мария Саккари (Греция) Чжэн Циньвэнь (Китай) Жасмин Паолини (Италия) Кэти Бултер (Великобритания) Ига Швентек (Польша)

Этот рейтинг отражает не только спортивные достижения, но и внимание публики к харизме и внешнему обаянию спортсменок.

Значение рейтинга для Елены Рыбакиной

Попадание в топ-5 самых привлекательных теннисисток мира подчеркивает международное признание Рыбакиной не только как спортсменки, но и как медийной личности. Это может способствовать росту ее популярности среди фанатов, спонсоров и медиа по всему миру.