Шум в арендованной квартире: пошаговая инструкция для жителей Казахстана

Если в многоквартирном доме жильцы или арендаторы нарушают тишину, закон предусматривает конкретные действия для защиты покоя соседей и административную ответственность. Жители могут фиксировать шум, обращаться в полицию или к участковому инспектору, а в случае нарушения условий аренды — информировать налоговые органы. Штрафы за нарушение тишины предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц и зависят от повторности и тяжести нарушения, сообщает Lada.kz. со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
В Казахстане режим тишины регулируется административным законодательством: в будние дни шум запрещён в ночное время, а в выходные и праздничные дни тишина должна соблюдаться дольше. Это относится ко всему шуму, который мешает отдыху и покою других жителей, будь то громкая музыка, крики, топот или любые шумные действия в жилом доме.
При первом выявленном нарушении тишины предусмотрен административный штраф для граждан. Если правонарушение повторяется в течение года, сумма санкций увеличивается. Для юридических лиц или предпринимателей, включая владельцев арендуемого жилья, штрафы значительно выше.
Если шум исходит из арендованной квартиры, ответственность несёт не только квартирант, но и собственник жилья. Жители могут предпринять следующие шаги, чтобы быстро решить проблему:
Когда шум создают арендаторы посуточной квартиры, проблема может усложняться из‑за постоянной смены жильцов. В таких случаях ответственность несёт владелец квартиры: участковые инспекторы фиксируют нарушения и при необходимости передают данные в налоговые органы для дальнейшего реагирования, поскольку сдача жилья без официальной регистрации может быть нарушением.
Если устные просьбы и вызов полиции не приводят к результату, стоит:
Такие меры помогают документировать проблему и добиваться ответственности за нарушение тишины в многоквартирном доме.
Реальные штрафы за шум
Штрафы в Казахстане привязаны к МРП. В 2026 году это 4325 тенге за единицу.
По статье 437 КоАП:
Если речь идет о бизнесе или владельце квартиры, который системно сдает жилье и игнорирует жалобы, суммы выше:
При повторных нарушениях штрафы растут в два раза. В отдельных случаях для крупного бизнеса они доходят до 150 МРП.
Комментарии0 комментарий(ев)