Шум в арендованной квартире: пошаговая инструкция для жителей Казахстана

Если в многоквартирном доме жильцы или арендаторы нарушают тишину, закон предусматривает конкретные действия для защиты покоя соседей и административную ответственность. Жители могут фиксировать шум, обращаться в полицию или к участковому инспектору, а в случае нарушения условий аренды — информировать налоговые органы. Штрафы за нарушение тишины предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц и зависят от повторности и тяжести нарушения, сообщает Lada.kz. со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Когда считается шумом нарушение тишины

В Казахстане режим тишины регулируется административным законодательством: в будние дни шум запрещён в ночное время, а в выходные и праздничные дни тишина должна соблюдаться дольше. Это относится ко всему шуму, который мешает отдыху и покою других жителей, будь то громкая музыка, крики, топот или любые шумные действия в жилом доме.

Ответственность за нарушение тишины

При первом выявленном нарушении тишины предусмотрен административный штраф для граждан. Если правонарушение повторяется в течение года, сумма санкций увеличивается. Для юридических лиц или предпринимателей, включая владельцев арендуемого жилья, штрафы значительно выше.

Как действовать жителям, если мешают шумные соседи

Если шум исходит из арендованной квартиры, ответственность несёт не только квартирант, но и собственник жилья. Жители могут предпринять следующие шаги, чтобы быстро решить проблему:

Зафиксировать шум — записать на аудио или видео, чтобы иметь документальные доказательства нарушения тишины.

— записать на аудио или видео, чтобы иметь документальные доказательства нарушения тишины. Сообщить в полицию — позвонить по номеру экстренной службы, чтобы участковые инспекторы зафиксировали факт нарушения порядка.

— позвонить по номеру экстренной службы, чтобы участковые инспекторы зафиксировали факт нарушения порядка. Обратиться к участковому инспектору — участковый уполномочен проверять факты нарушения и принимать меры реагирования.

— участковый уполномочен проверять факты нарушения и принимать меры реагирования. Привлечь управляющую компанию или ОСИ — если речь идёт о постоянных шумных действиях в доме, стоит привлечь управляющую структуру для документирования случаев нарушения покоя.

Специфика шума из посуточной квартиры

Когда шум создают арендаторы посуточной квартиры, проблема может усложняться из‑за постоянной смены жильцов. В таких случаях ответственность несёт владелец квартиры: участковые инспекторы фиксируют нарушения и при необходимости передают данные в налоговые органы для дальнейшего реагирования, поскольку сдача жилья без официальной регистрации может быть нарушением.

Практические советы для спокойной жизни

Если устные просьбы и вызов полиции не приводят к результату, стоит:

вести регулярную фиксацию шумовых нарушений;

обратиться с официальным заявлением в отдел полиции или через электронные сервисы государственных органов;

при необходимости привлекать адвоката или консультироваться с юристом, чтобы защитить свои права через административный или гражданский порядок.

Такие меры помогают документировать проблему и добиваться ответственности за нарушение тишины в многоквартирном доме.

Реальные штрафы за шум

Штрафы в Казахстане привязаны к МРП. В 2026 году это 4325 тенге за единицу.

По статье 437 КоАП:

за первое нарушение – 5 МРП, это примерно 21 625 тысяча тенге

за повторное в течение года – 10 МРП, около 43 250 тысяч тенге

Если речь идет о бизнесе или владельце квартиры, который системно сдает жилье и игнорирует жалобы, суммы выше:

малый бизнес – от 20 МРП (86 500)

средний – 30 МРП (129 750 тенге)

крупный – до 100 МРП (432 500 тенге)

При повторных нарушениях штрафы растут в два раза. В отдельных случаях для крупного бизнеса они доходят до 150 МРП.