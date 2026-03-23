Температура воды в Каспийском море
С 27 марта букмекеры с каждой ставки обязаны «кормить» казахстанцев

В Казахстане утверждена новая система отчислений для букмекеров, которая напрямую связывает игорный бизнес с финансированием спорта и общественных инициатив. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2026 года № 167 устанавливает обязательные отчисления с каждой ставки, принимаемой организатором букмекерской конторы или тотализатора. Документ вступает в силу 27 марта 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фотоколлаж Liter.kz

3,3% с каждой ставки — на благо страны

Согласно постановлению, каждый прием ставок теперь автоматически влечет за собой отчисление 3,3% от суммы в пользу единого оператора, который распределяет средства по нескольким направлениям. Эта мера направлена на создание прозрачной и контролируемой системы перераспределения внебюджетных средств, одновременно поддерживая развитие спортивной отрасли и общественных проектов.

Куда пойдут деньги

  • развитие физической культуры и спорта;
  • поддержку олимпийских видов спорта;
  • общественные проекты;
  • обеспечение функционирования единой системы учета ставок.

Установлены следующие пропорции распределения отчислений:

  • 45% - единому оператору для финансирования развития физической культуры и спорта;
  • 21% - в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта;
  • 21% - в общественный фонд «Қазақстан халқына»;
  • 13% - на функционирование единой системы учета и деятельность оператора системы.

Таким образом, нововведение превращает букмекерские ставки в инструмент поддержки ключевых общественных и спортивных инициатив, создавая механизм прозрачного распределения средств и одновременно стимулируя развитие спорта в Казахстане.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь