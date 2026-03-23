С 27 марта букмекеры с каждой ставки обязаны «кормить» казахстанцев

В Казахстане утверждена новая система отчислений для букмекеров, которая напрямую связывает игорный бизнес с финансированием спорта и общественных инициатив. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2026 года № 167 устанавливает обязательные отчисления с каждой ставки, принимаемой организатором букмекерской конторы или тотализатора. Документ вступает в силу 27 марта 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фотоколлаж Liter.kz

3,3% с каждой ставки — на благо страны

Согласно постановлению, каждый прием ставок теперь автоматически влечет за собой отчисление 3,3% от суммы в пользу единого оператора, который распределяет средства по нескольким направлениям. Эта мера направлена на создание прозрачной и контролируемой системы перераспределения внебюджетных средств, одновременно поддерживая развитие спортивной отрасли и общественных проектов.

Куда пойдут деньги

развитие физической культуры и спорта;

поддержку олимпийских видов спорта;

общественные проекты;

обеспечение функционирования единой системы учета ставок.

Установлены следующие пропорции распределения отчислений:

45% - единому оператору для финансирования развития физической культуры и спорта;

- единому оператору для финансирования развития физической культуры и спорта; 21% - в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта;

- в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта; 21% - в общественный фонд «Қазақстан халқына»;

- в общественный фонд «Қазақстан халқына»; 13% - на функционирование единой системы учета и деятельность оператора системы.

Таким образом, нововведение превращает букмекерские ставки в инструмент поддержки ключевых общественных и спортивных инициатив, создавая механизм прозрачного распределения средств и одновременно стимулируя развитие спорта в Казахстане.