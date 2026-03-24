23.03.2026, 20:19

Китайский аппетит растет: Казахстан и Россия пересматривают нефтяное соглашение

Новости Казахстана

Казахстан и Россия готовятся подписать межправительственное соглашение, которое существенно увеличит объем транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана. Речь идет о росте с текущих 10 млн тонн в год до 12,5 млн тонн. Данный шаг отражает стратегическую важность Казахстана как ключевого транспортного коридора для энергоресурсов между двумя крупнейшими странами Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Petrocouncil.kz.

Фото: пресс-служба КМГ
Техническая готовность подтверждена

Директор департамента транспортировки «КазТрансОйл» Исламдаут Акубаев сообщил, что техническая возможность для увеличения транзита уже детально проработана. По его словам, компании «Транснефть» и «КазТрансОйл» согласовали все необходимые параметры и логистические схемы для транспортировки дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год. Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения уполномоченных органов Казахстана и России в рамках межправительственного соглашения, что свидетельствует о высокой степени координации между странами.

Планы России и Китая на дополнительную нефть

Стоит отметить, что в прошлом году «Роснефть» заключила с Китаем соглашение о поставках дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год, что напрямую связано с планируемым увеличением транзита через Казахстан. Эта инициатива укрепляет энергетическое сотрудничество между тремя странами и повышает стратегическое значение казахстанской транспортной инфраструктуры на международной арене.

Казахстан как энергетический коридор

Эксперты отмечают, что расширение транзита российского «черного золота» через Казахстан не только укрепляет позиции страны на глобальном энергетическом рынке, но и открывает новые возможности для развития транспортных и логистических мощностей. В случае подписания соглашения, Казахстан станет важнейшим связующим звеном между крупнейшими мировыми потребителями и производителями нефти, что может привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты и повысить экономическую устойчивость страны.

Возможные перспективы

Увеличение транзита нефти также имеет потенциал стимулировать рост доходов государственных компаний и бюджета, а также укрепить роль Казахстана как надежного партнера в международных энергетических цепочках. При этом любые изменения потребуют тщательного контроля за техническими и экологическими аспектами транспортировки нефти через территорию страны, чтобы минимизировать риски для окружающей среды и населения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь