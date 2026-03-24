Китайский аппетит растет: Казахстан и Россия пересматривают нефтяное соглашение

Казахстан и Россия готовятся подписать межправительственное соглашение, которое существенно увеличит объем транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана. Речь идет о росте с текущих 10 млн тонн в год до 12,5 млн тонн. Данный шаг отражает стратегическую важность Казахстана как ключевого транспортного коридора для энергоресурсов между двумя крупнейшими странами Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Petrocouncil.kz.

Техническая готовность подтверждена

Директор департамента транспортировки «КазТрансОйл» Исламдаут Акубаев сообщил, что техническая возможность для увеличения транзита уже детально проработана. По его словам, компании «Транснефть» и «КазТрансОйл» согласовали все необходимые параметры и логистические схемы для транспортировки дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год. Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения уполномоченных органов Казахстана и России в рамках межправительственного соглашения, что свидетельствует о высокой степени координации между странами.

Планы России и Китая на дополнительную нефть

Стоит отметить, что в прошлом году «Роснефть» заключила с Китаем соглашение о поставках дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год, что напрямую связано с планируемым увеличением транзита через Казахстан. Эта инициатива укрепляет энергетическое сотрудничество между тремя странами и повышает стратегическое значение казахстанской транспортной инфраструктуры на международной арене.

Казахстан как энергетический коридор

Эксперты отмечают, что расширение транзита российского «черного золота» через Казахстан не только укрепляет позиции страны на глобальном энергетическом рынке, но и открывает новые возможности для развития транспортных и логистических мощностей. В случае подписания соглашения, Казахстан станет важнейшим связующим звеном между крупнейшими мировыми потребителями и производителями нефти, что может привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты и повысить экономическую устойчивость страны.

Возможные перспективы

Увеличение транзита нефти также имеет потенциал стимулировать рост доходов государственных компаний и бюджета, а также укрепить роль Казахстана как надежного партнера в международных энергетических цепочках. При этом любые изменения потребуют тщательного контроля за техническими и экологическими аспектами транспортировки нефти через территорию страны, чтобы минимизировать риски для окружающей среды и населения.