Китайский аппетит растет: Казахстан и Россия пересматривают нефтяное соглашение

Казахстан и Россия готовятся подписать межправительственное соглашение, которое существенно увеличит объем транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана. Речь идет о росте с текущих 10 млн тонн в год до 12,5 млн тонн. Данный шаг отражает стратегическую важность Казахстана как ключевого транспортного коридора для энергоресурсов между двумя крупнейшими странами Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Petrocouncil.kz.
Директор департамента транспортировки «КазТрансОйл» Исламдаут Акубаев сообщил, что техническая возможность для увеличения транзита уже детально проработана. По его словам, компании «Транснефть» и «КазТрансОйл» согласовали все необходимые параметры и логистические схемы для транспортировки дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год. Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения уполномоченных органов Казахстана и России в рамках межправительственного соглашения, что свидетельствует о высокой степени координации между странами.
Стоит отметить, что в прошлом году «Роснефть» заключила с Китаем соглашение о поставках дополнительных 2,5 млн тонн нефти в год, что напрямую связано с планируемым увеличением транзита через Казахстан. Эта инициатива укрепляет энергетическое сотрудничество между тремя странами и повышает стратегическое значение казахстанской транспортной инфраструктуры на международной арене.
Эксперты отмечают, что расширение транзита российского «черного золота» через Казахстан не только укрепляет позиции страны на глобальном энергетическом рынке, но и открывает новые возможности для развития транспортных и логистических мощностей. В случае подписания соглашения, Казахстан станет важнейшим связующим звеном между крупнейшими мировыми потребителями и производителями нефти, что может привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты и повысить экономическую устойчивость страны.
Увеличение транзита нефти также имеет потенциал стимулировать рост доходов государственных компаний и бюджета, а также укрепить роль Казахстана как надежного партнера в международных энергетических цепочках. При этом любые изменения потребуют тщательного контроля за техническими и экологическими аспектами транспортировки нефти через территорию страны, чтобы минимизировать риски для окружающей среды и населения.
