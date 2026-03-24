Казахстан объявил о новой льготной ипотеке: кто сможет получить жильё первым

Сегодня, 24 марта 2026 года, правительство Казахстана объявило о старте нового национального проекта по развитию угольной генерации, который станет не только драйвером энергетической безопасности страны, но и откроет льготные ипотечные возможности для сотрудников отрасли. Инициатива, подписанная премьер-министром Олжасом Бектеновым, сочетает в себе стратегические инвестиции, экологические меры и социальные стимулы для работников энергетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Национальный проект: энергетика как основа роста

По информации правительства, проект предусматривает кардинальное обновление и расширение энергетической инфраструктуры Казахстана до 2030 года. Общая мощность новых и модернизируемых объектов составит 7,8 ГВт. В числе ключевых строительных площадок — Экибастуз, Курчатов, Жезказган, а также новые теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Помимо строительства, проект включает глубокую модернизацию 11 действующих станций, таких как Аксуская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Реализация этих мер позволит снизить физический износ оборудования на 12,6%, что существенно укрепит надежность энергосистемы страны.

Финансирование через инвестиции

Национальный проект будет реализован за счет внебюджетных средств с привлечением инвесторов. Общий объем вложений оценивается не менее чем в 7,5 трлн тенге. При этом правительство подчеркивает стратегическую цель: обеспечить устойчивое снабжение электроэнергией на фоне роста потребности в базовых мощностях, стимулируемой индустриализацией и развитием цифровой экономики.

Экология и «чистый уголь»

Особое внимание уделено экологической составляющей. Все новые объекты будут строиться с использованием технологий «чистого угля», что позволит сократить удельные выбросы и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Таким образом, проект сочетает энергетическую эффективность с современными экологическими стандартами.

Социальная поддержка и льготная ипотека

Одним из неожиданных, но ключевых элементов проекта стала социальная инициатива для работников отрасли. Предусмотрено создание порядка 4,5 тыс. новых постоянных рабочих мест, а также комплекс мер социальной поддержки.

Совместно с Отбасы банком будет внедрена льготная ипотека, которая позволит сотрудникам угольных электростанций приобрести жилье на выгодных условиях. Кроме того, предусмотрена системная подготовка и повышение квалификации специалистов через профильные вузы, что укрепит кадровый потенциал отрасли на долгие годы.

Интеграция с добычей и транспортом

Для обеспечения бесперебойной работы обновленной энергосистемы проект синхронизирован с угольной добычей и транспортной инфраструктурой. К 2030 году ожидается дополнительный спрос на энергетический уголь в размере около 20 млн тонн в год. Для этого планируется расширение парка полувагонов на 600 единиц в сутки, модернизация железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.

Таким образом, национальный проект сочетает в себе стратегическую энергетическую модернизацию, экологические стандарты, социальную поддержку и финансовые инструменты для работников отрасли, создавая уникальную синергию развития экономики и улучшения качества жизни граждан.