Узбекистан открывает новый рейс в Казахстан

Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о запуске нового международного рейса, который свяжет столицу Узбекистана Ташкент с казахстанским городом Атырау. О расширении маршрутной сети 24 марта сообщили в пресс-службе Министерство транспорта Республики Казахстан, сообщает Lada.kz.

Речь идет о регулярном авиасообщении, которое станет еще одним шагом в развитии транспортной связанности между двумя странами Центральной Азии.

Когда стартуют полеты и как часто будут выполняться

Запуск нового маршрута намечен на 29 марта. Полеты планируется выполнять дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Для обслуживания направления авиакомпания задействует современные среднемагистральные самолеты типа Airbus A320.

Такой график рассчитан как на деловых пассажиров, так и на туристов, обеспечивая удобные варианты перелетов в течение недели.

Переговоры и соглашения: как готовили запуск рейса

Открытие нового направления стало результатом предварительных договоренностей между авиационными властями Казахстана и Узбекистана. Ключевые переговоры состоялись 14 августа 2025 года, в ходе которых стороны согласовали расширение правовой базы для выполнения международных рейсов.

Эти соглашения позволили создать условия для увеличения числа маршрутов и авиаперевозчиков, а также упростить процедуры запуска новых направлений.

Ставка на экономику и туризм

В Министерстве транспорта подчеркивают, что запуск рейса Ташкент — Атырау имеет стратегическое значение. Ожидается, что новое авиасообщение усилит:

деловые контакты между регионами

торгово-экономическое сотрудничество

туристический обмен

Атырау, как один из ключевых нефтегазовых центров Казахстана, представляет особый интерес для бизнеса, в то время как Ташкент остается важным экономическим и культурным хабом региона.

Расширение географии полетов

До запуска нового маршрута Uzbekistan Airways уже выполняла рейсы в четыре казахстанских города: Актау, Актобе, Алматы и Астана.

Появление направления в Атырау фактически расширяет карту полетов и усиливает присутствие авиакомпании на казахстанском рынке.

Новый этап авиационного сотрудничества

Эксперты отмечают, что активизация авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном отражает более широкий тренд — углубление региональной интеграции в Центральной Азии. Расширение маршрутной сети способствует не только удобству передвижения, но и формированию устойчивых экономических связей.

Запуск рейса Ташкент — Атырау может стать не последним шагом: в перспективе стороны могут рассмотреть открытие новых направлений и увеличение частоты полетов на уже существующих маршрутах.