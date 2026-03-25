Граждане Китая массово переселяются в Казахстан: рекорд миграции за восемь лет

В 2025 году Казахстан зафиксировал максимальный за восемь лет поток иммигрантов из Китая. Согласно данным «Первого кредитного бюро» (ПКБ), страну для постоянного проживания выбрали 2,6 тысячи граждан КНР — на 29% больше, чем в 2024 году. Этот показатель стал рекордным после нескольких лет относительно низкой активности, сообщает Lada.kz.
Как отмечают в ПКБ, рост числа китайских иммигрантов продолжается второй год подряд после исторического минимума 2021 года, когда на постоянное место жительства в Казахстан прибыло всего 249 человек. История миграции последних 26 лет показывает, что нынешние показатели остаются далеко от пиковых уровней 2005–2010 годов. Наибольший приток был зафиксирован в 2008 году, когда страну выбрали 6,3 тысячи граждан Китая — почти в 2,5 раза больше текущего показателя.
Практически все китайские иммигранты 2025 года (99%) являются этническими казахами. Большинство из них (около 70%) обосновались в Алматы и соседних областях — Алматинской и Жетысу, еще четверть выбрала Астану. При этом, как отмечают эксперты ПКБ, большинство прибывших не оформляют официальный статус кандаса. Такой статус требует расселения строго в восьми областях страны, включая северные, восточные и западные регионы, что влияет на распределение иммигрантов по территории.
По итогам 2025 года Казахстан принял 23,8 тысячи человек на постоянное проживание. Помимо Китая, значительный поток обеспечили Узбекистан (11,8 тысячи человек) и Россия (4,7 тысячи). При этом количество узбекских иммигрантов снизилось по сравнению с прошлым годом, но оставалось высоким, тогда как российский поток сократился на 41%, достигнув минимума с 2021 года. В миграционном балансе страны отмечается положительное сальдо с Китаем и Узбекистаном и отрицательное с Россией.
Данные о прибывших иностранцах и лицах без гражданства формируются на основе регистраций по месту жительства. БНС АСПиР РК получает информацию из системы МВД «Регистрационный пункт документирования и регистрации населения», что позволяет фиксировать факт изменения страны постоянного проживания.
