© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 07:38

Граждане Китая массово переселяются в Казахстан: рекорд миграции за восемь лет

В 2025 году Казахстан зафиксировал максимальный за восемь лет поток иммигрантов из Китая. Согласно данным «Первого кредитного бюро» (ПКБ), страну для постоянного проживания выбрали 2,6 тысячи граждан КНР — на 29% больше, чем в 2024 году. Этот показатель стал рекордным после нескольких лет относительно низкой активности, сообщает Lada.kz. 

Фото: astanatv.kz

Резкий рост на фоне долгосрочного минимума

Как отмечают в ПКБ, рост числа китайских иммигрантов продолжается второй год подряд после исторического минимума 2021 года, когда на постоянное место жительства в Казахстан прибыло всего 249 человек. История миграции последних 26 лет показывает, что нынешние показатели остаются далеко от пиковых уровней 2005–2010 годов. Наибольший приток был зафиксирован в 2008 году, когда страну выбрали 6,3 тысячи граждан Китая — почти в 2,5 раза больше текущего показателя.

Этнические казахи определяют географию переселения

Практически все китайские иммигранты 2025 года (99%) являются этническими казахами. Большинство из них (около 70%) обосновались в Алматы и соседних областях — Алматинской и Жетысу, еще четверть выбрала Астану. При этом, как отмечают эксперты ПКБ, большинство прибывших не оформляют официальный статус кандаса. Такой статус требует расселения строго в восьми областях страны, включая северные, восточные и западные регионы, что влияет на распределение иммигрантов по территории.

Общий миграционный баланс страны

По итогам 2025 года Казахстан принял 23,8 тысячи человек на постоянное проживание. Помимо Китая, значительный поток обеспечили Узбекистан (11,8 тысячи человек) и Россия (4,7 тысячи). При этом количество узбекских иммигрантов снизилось по сравнению с прошлым годом, но оставалось высоким, тогда как российский поток сократился на 41%, достигнув минимума с 2021 года. В миграционном балансе страны отмечается положительное сальдо с Китаем и Узбекистаном и отрицательное с Россией.

Источники данных и методика подсчета

Данные о прибывших иностранцах и лицах без гражданства формируются на основе регистраций по месту жительства. БНС АСПиР РК получает информацию из системы МВД «Регистрационный пункт документирования и регистрации населения», что позволяет фиксировать факт изменения страны постоянного проживания.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь