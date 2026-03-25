Почему дешевое топливо может разорить Казахстан

Казахстан продолжает оставаться одной из стран с самым доступным бензином в мире. Средняя цена за литр составляет около 0,51 доллара при глобальном показателе 1,37 доллара. На первый взгляд это кажется несомненным преимуществом для потребителей и экономики в целом, однако за внешней дешевизной топлива скрывается сложная экономическая реальность, которая несёт потенциальные риски для бюджета и внутреннего рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Казахстан в ряду стран с дешёвым топливом

Согласно данным GlobalPetrolPrices на 16 марта 2026 года, Казахстан входит в группу стран с наиболее низкими ценами на бензин. Среди них – Ливия, Иран, Венесуэла, а также Кувейт, Алжир, Туркменистан, Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман.

В этих странах цена топлива колеблется от 0,34 до 0,7 доллара за литр. Формирование стоимости топлива в таких государствах часто зависит либо от значительных природных ресурсов, либо от активного государственного регулирования. Казахстан демонстрирует устойчивость по сравнению с другими участниками списка, однако механизм ценообразования имеет схожие черты с нефтяными монархиями и ресурсно-зависимыми экономиками.

Дешево не значит стабильно

Низкая стоимость бензина сама по себе не является показателем благополучия или экономической стабильности. Примеры Ливии и Венесуэлы показывают, что при крайне низких ценах на топливо экономика страны может находиться в длительном кризисе.

Африканские страны, такие как Нигерия и Ангола, также поддерживают дешёвый бензин, но делают это за счёт сырьевой модели экономики, где основная часть доходов формируется за счёт экспорта нефти. Даже в странах Персидского залива, включая Кувейт и Саудовскую Аравию, низкая цена топлива является инструментом государственной политики и напрямую зависит от доходов от продажи нефти, а не от рыночного ценообразования.

С другой стороны, высокая стоимость бензина встречается не только в богатых странах. В Албании, Уругвае, Румынии и Малави цены на литр топлива составляют 2,34, 1,89, 1,96 и 2,86 доллара соответственно, демонстрируя, что дорогой бензин не всегда является признаком богатой экономики.

Механизм ценообразования и скрытые издержки

На мировом рынке страны покупают нефть примерно по одинаковым ценам, однако конечная стоимость топлива формируется внутри государства за счёт налогов, акцизов, субсидий и других факторов.

Низкие цены на бензин выглядят привлекательными для потребителей, но фактически государство или отрасль несут расходы, покрывая разницу между себестоимостью и рыночной ценой. Это создаёт так называемую «энергетическую ловушку»: низкая стоимость стимулирует рост потребления, снижает мотивацию к повышению эффективности и делает систему уязвимой перед внешними и внутренними экономическими шоками.

Ценовой разрыв с соседями и внешнеэкономические последствия

Казахстанский бензин остаётся дешевле, чем у большинства соседних стран. Согласно данным Евразийской экономической комиссии на начало 2026 года, средние цены составляют:

Армения – 1,38 доллара

Беларусь – 0,88 доллара

Казахстан – 0,46 доллара

Кыргызстан – 0,87 доллара

Россия – 0,82 доллара

Подобный разрыв создаёт стимул для вывоза топлива за границу, формируя арбитражные потоки и усиливая давление на внутренние запасы. Это порождает рост серого рынка и делает внутренний рынок зависимым от внешней конъюнктуры. Дешёвый бензин перестаёт быть исключительно внутренним ресурсом и начинает «работать» на соседние страны.

Мораторий и роль государства

На сегодняшний день в Казахстане действует мораторий на повышение цен на бензин АИ-92. Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что даже при возможной отмене моратория и переходе к рыночному ценообразованию резкого скачка цен не ожидается, поскольку динамику будут определять внутренний спрос и предложение.

Однако длительное сдерживание цен приводит к накоплению экономических дисбалансов. Фиксация стоимости ниже рыночного уровня снижает рентабельность отрасли, создавая риск сокращения производства или работы предприятий на грани окупаемости. Мораторий выступает скорее как временная мера, откладывающая решение структурных проблем.

Итоги и прогнозы

Дешёвый бензин – это не бесплатный ресурс, а инструмент регулирования с определёнными экономическими издержками. В долгосрочной перспективе постепенная корректировка цен неизбежна. Главная задача государства заключается в том, чтобы сделать этот процесс управляемым: сохранить устойчивость рынка, защитить население от резких скачков цен и одновременно не допустить формирования экономических ловушек.

Казахстан сегодня стоит на пороге сложного выбора: продолжать стимулировать дешевое потребление топлива или постепенно адаптировать рынок к реальным экономическим условиям, минимизируя риски для бюджета и отрасли.