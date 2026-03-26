Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
26.03.2026, 10:12

На западе Казахстана упал беспилотник: ведется проверка

Новости Казахстана

В сети и мессенджерах мгновенно разлетелась информация о падении неизвестного объекта вблизи одного из сел на западе Казахстана. На фотографиях, которыми делились жители региона, запечатлены фрагменты, визуально похожие на части беспилотного летательного аппарата. Ситуацию оперативно прокомментировали в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Мой Город».

Фото: mgorod.kz
Полиция подтвердила факт обнаружения

Представители правоохранительных органов уточнили, что находка была зафиксирована в Акжайыкском районе. Речь идет о предметах, которые, по внешнему виду, могут принадлежать беспилотному летательному аппарату. Пока рано говорить о точной природе объекта — специалисты занимаются идентификацией и анализом найденных фрагментов.

Вне населенных пунктов — меры безопасности

Как отметили в полиции, объект обнаружен за пределами населенных пунктов, что позволило избежать угрозы для местных жителей. Сейчас проводятся все необходимые проверки: эксперты фиксируют состояние найденных деталей, собирают информацию о возможном происхождении беспилотника и оценивают обстоятельства падения.

Пока без официальных версий

На данный момент никаких официальных заявлений о том, чей это дрон и как он оказался в этом районе, не поступало. Вопрос о том, является ли объект гражданским или военным, остается открытым. Полиция и специалисты продолжают работу, чтобы установить все нюансы происшествия и предоставить официальные сведения общественности.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь