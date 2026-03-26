Резкое потепление до +30 °C ожидается в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане существенно повысится температура воздуха, достигая на юге страны до +30 °C, сообщают синоптики РГП «Казгидромет». Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается сухая погода без осадков. Тем не менее в отдельных регионах, особенно на западе, прогнозируются дождь и грозы, а также возможные осадки в виде снега, передаёт Lada.kz .

Фото pixabay.com

Согласно прогнозу погоды на 26–28 марта 2026 года, подготовленному РГП «Казгидромет», на большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона сохранится ясная и сухая погода без существенных осадков. В республике ожидаются значительные колебания температуры, при этом особенно тёплая погода прогнозируется к концу марта.

В то же время метеорологи предупреждают о погодных изменениях в отдельных регионах. В западной части страны прогнозируются дожди с грозами, а 28 марта в Мангистауской области возможны сильные осадки. На северо‑западе осадки прогнозируются 26 марта, а в Восточно‑Казахстанской области — 27–28 марта в виде дождя и снега.

По данным синоптиков, по всей республике сохраняются дополнительные погодные явления: возможны туманы, на севере и востоке — гололедные условия. Пресс‑служба РГП «Казгидромет» отметила:

"По республике прогнозируется туман, на севере, востоке сохраняются гололедные явления".

Что касается температурных показателей, ожидается значительное потепление воздуха днём:

на западе и северо‑западе страны — до +15…+25 °C,

на севере и востоке — до +10…+17 °C,

в центральных регионах — до +13…+24 °C,

на юге — до +21…+30 °C,

на юго‑востоке — до +18…+27 °C,

в горных районах — до +10…+15 °C.

Такие температурные колебания отражают нестабильность погодных условий в марте, когда на смену зимним холодам нередко приходят тёплые периоды, особенно под влиянием антициклонов, при этом возможны кратковременные осадки и неоднородность погоды по регионам.