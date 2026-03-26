26.03.2026, 10:27

Резкое потепление до +30 °C ожидается в Казахстане

Новости Казахстана

В ближайшие дни в Казахстане существенно повысится температура воздуха, достигая на юге страны до +30 °C, сообщают синоптики РГП «Казгидромет». Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается сухая погода без осадков. Тем не менее в отдельных регионах, особенно на западе, прогнозируются дождь и грозы, а также возможные осадки в виде снега, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com
Согласно прогнозу погоды на 26–28 марта 2026 года, подготовленному РГП «Казгидромет», на большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона сохранится ясная и сухая погода без существенных осадков. В республике ожидаются значительные колебания температуры, при этом особенно тёплая погода прогнозируется к концу марта.

В то же время метеорологи предупреждают о погодных изменениях в отдельных регионах. В западной части страны прогнозируются дожди с грозами, а 28 марта в Мангистауской области возможны сильные осадки. На северо‑западе осадки прогнозируются 26 марта, а в Восточно‑Казахстанской области — 27–28 марта в виде дождя и снега.

По данным синоптиков, по всей республике сохраняются дополнительные погодные явления: возможны туманы, на севере и востоке — гололедные условия. Пресс‑служба РГП «Казгидромет» отметила:

"По республике прогнозируется туман, на севере, востоке сохраняются гололедные явления".

Что касается температурных показателей, ожидается значительное потепление воздуха днём:

  • на западе и северо‑западе страны — до +15…+25 °C,
  • на севере и востоке — до +10…+17 °C,
  • в центральных регионах — до +13…+24 °C,
  • на юге — до +21…+30 °C,
  • на юго‑востоке — до +18…+27 °C,
  • в горных районах — до +10…+15 °C.

Такие температурные колебания отражают нестабильность погодных условий в марте, когда на смену зимним холодам нередко приходят тёплые периоды, особенно под влиянием антициклонов, при этом возможны кратковременные осадки и неоднородность погоды по регионам.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь