26.03.2026, 12:50

Казахстан ускоряет выдачу паспортов для граждан за границей

Новости Казахстана

26 марта 2026 года стало известно о важной инициативе Министерства иностранных дел Казахстана, направленной на сокращение сроков изготовления паспортов для казахстанцев, находящихся за пределами страны. Информация о проекте документа опубликована на официальном портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz. 

Новый проект приказа МИД: суть изменений

Речь идет о проекте документа под названием «О внесении изменений в приказ министра иностранных дел Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 11-1-4/149», который регулирует правила предоставления государственной услуги по приему документов и их препровождению на изготовление паспортов для граждан, находящихся за границей.

Основная цель изменений — сократить срок ожидания готового паспорта с 90 рабочих дней до 40, что почти вдвое ускоряет процесс получения документа. Кроме того, проект предполагает актуализацию норм и исключение устаревших ссылок, которые потеряли силу после вступления в силу закона «О государственных и социально ответственных услугах» и Цифрового кодекса.

Почему это важно для казахстанцев за границей

Сокращение сроков изготовления паспортов критично для граждан, находящихся в других странах, поскольку документы нужны не только для личной идентификации, но и для оформления виз, регистрации в иностранных учреждениях и решения финансовых и социальных вопросов.

Минфин и МИД отмечают, что ускорение процедуры не создаст дополнительных расходов для бюджета и не повлияет на национальную безопасность. По словам разработчиков, все изменения носили исключительно редакционный и организационный характер, направлены на повышение удобства для граждан и соответствие современному законодательству.

Как будут внедряться нововведения

Пока документ находится на стадии обсуждения и внесения комментариев на портале «Открытые НПА». После утверждения приказа изменения станут обязательными для всех дипломатических представительств и консульств Казахстана за рубежом.

Ожидается, что нововведение не только ускорит выдачу паспортов, но и снизит количество обращений граждан с жалобами на длительные сроки оформления документов, сделав процесс более прозрачным и предсказуемым.

Социально-правовые аспекты проекта

Проект приказа, по заверениям МИД, не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий. Эксперты отмечают, что инициативы подобного рода создают более гибкую систему оказания государственных услуг и повышают доверие граждан к госорганам, особенно в международном контексте.

Таким образом, сокращение сроков изготовления паспортов для казахстанцев за границей — это шаг к упрощению бюрократических процедур, повышение эффективности работы дипломатических представительств и улучшение качества обслуживания граждан за рубежом.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь