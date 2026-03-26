Казахстан ускоряет выдачу паспортов для граждан за границей

26 марта 2026 года стало известно о важной инициативе Министерства иностранных дел Казахстана, направленной на сокращение сроков изготовления паспортов для казахстанцев, находящихся за пределами страны. Информация о проекте документа опубликована на официальном портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

Новый проект приказа МИД: суть изменений

Речь идет о проекте документа под названием «О внесении изменений в приказ министра иностранных дел Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 11-1-4/149», который регулирует правила предоставления государственной услуги по приему документов и их препровождению на изготовление паспортов для граждан, находящихся за границей.

Основная цель изменений — сократить срок ожидания готового паспорта с 90 рабочих дней до 40, что почти вдвое ускоряет процесс получения документа. Кроме того, проект предполагает актуализацию норм и исключение устаревших ссылок, которые потеряли силу после вступления в силу закона «О государственных и социально ответственных услугах» и Цифрового кодекса.

Почему это важно для казахстанцев за границей

Сокращение сроков изготовления паспортов критично для граждан, находящихся в других странах, поскольку документы нужны не только для личной идентификации, но и для оформления виз, регистрации в иностранных учреждениях и решения финансовых и социальных вопросов.

Минфин и МИД отмечают, что ускорение процедуры не создаст дополнительных расходов для бюджета и не повлияет на национальную безопасность. По словам разработчиков, все изменения носили исключительно редакционный и организационный характер, направлены на повышение удобства для граждан и соответствие современному законодательству.

Как будут внедряться нововведения

Пока документ находится на стадии обсуждения и внесения комментариев на портале «Открытые НПА». После утверждения приказа изменения станут обязательными для всех дипломатических представительств и консульств Казахстана за рубежом.

Ожидается, что нововведение не только ускорит выдачу паспортов, но и снизит количество обращений граждан с жалобами на длительные сроки оформления документов, сделав процесс более прозрачным и предсказуемым.

Социально-правовые аспекты проекта

Проект приказа, по заверениям МИД, не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий. Эксперты отмечают, что инициативы подобного рода создают более гибкую систему оказания государственных услуг и повышают доверие граждан к госорганам, особенно в международном контексте.

Таким образом, сокращение сроков изготовления паспортов для казахстанцев за границей — это шаг к упрощению бюрократических процедур, повышение эффективности работы дипломатических представительств и улучшение качества обслуживания граждан за рубежом.